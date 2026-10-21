A Telex sietett Ruff Bálinték segítségére, de a minisztériumokban uralkodó bizonytalanságot nem tudták eltagadni

Feszültséggel terhelt munkaügyek

A személyi döntéseknél is látványosabban mutatkoznak meg a gondok a minisztériumok mindennapi működésében. A Telexnek nyilatkozó források szerint komoly feszültséget szül, hogy az újonnan érkezett munkatársak közül sokan rendkívüli terhelés mellett dolgoznak, miközben a korábbi tisztviselők egy része tétlenül várakozik, mert nem kap feladatot, vagy azt sem tudja, pontosan kihez tartozik.

– Amíg mi rózsaszín ködben hónapok óta napi 14 órát dolgozunk, addig nekik pénteken 13:58-kor leesik a kezük a számítógépről – ecsetelte a helyzetet az egyik megszólaló. A zűrzavart érzékeltette egy további dolgozó, aki arról számolt be a portálnak, hogy a kollégáit kizárták az elektronikus munkaidő-nyilvántartásból, és csak utólag, a HR-osztályon értesültek arról, hogy más minisztériumokhoz helyezték át őket. A Miniszterelnökség vitatta a tájékoztatás szabálytalanságára vonatkozó állítást.

A lap forrásai szerint egyes minisztériumok szervezeti felépítése még mindig csak 40–80 százalékos készültségnél tart, a legtöbb tárcánál 60–70 százalékos állapotról beszéltek. A helyzet rendezése egyes becslések szerint akár 2027 elejéig is elhúzódhat.

Mindeközben október 15-től létszámstop lépett életbe a minisztériumokban, ami tovább szűkítheti a vezetők mozgásterét. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a tizenhat minisztériumból tizenötnek már van ideiglenes vagy végleges szervezeti és működési szabályzata, egynél azonban még folyamatban van annak elfogadása. A Magyar Nemzet korábban már beszámolt a minisztériumokban uralkodó tarthatatlan állapotokról.