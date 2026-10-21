A Telex sietett Ruff Bálinték segítségére, de a minisztériumokban uralkodó bizonytalanságot nem tudták eltagadni

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Vezetői távozások, minisztériumi zűrzavar, belső bizalmatlanság és vitatott személyi döntések kísérik a Tisza-kormány első hónapjait. A Magyar-kabinet működési nehézségeiről lapunk már több alkalommal beszámolt, most azonban a kormányhoz közel álló sajtó is terjedelmes összeállításban foglalkozik az államigazgatás akadozásával. A Telex cikke szerint egyes minisztériumok még mindig csak részben álltak fel, miközben a személyi kinevezéseknél Ruff Bálint szerepe is újabb kérdéseket vet fel. Tegnap cikkünk megjelenése után Ruff Bálinték tagadták, hogy létezik listájuk, ami alapján szelektálnak, most a Telexnek bevallották, hogy osztályvezetői szinten beleszólhatnak a kinevezésekbe.

Kárpáti András
2026. 10. 21. 15:16
Ruff Bálint kancelláriaminiszter. Forrás: Facebook

Feszültséggel terhelt munkaügyek 

A személyi döntéseknél is látványosabban mutatkoznak meg a gondok a minisztériumok mindennapi működésében. A Telexnek nyilatkozó források szerint komoly feszültséget szül, hogy az újonnan érkezett munkatársak közül sokan rendkívüli terhelés mellett dolgoznak, miközben a korábbi tisztviselők egy része tétlenül várakozik, mert nem kap feladatot, vagy azt sem tudja, pontosan kihez tartozik. 

– Amíg mi rózsaszín ködben hónapok óta napi 14 órát dolgozunk, addig nekik pénteken 13:58-kor leesik a kezük a számítógépről – ecsetelte a helyzetet az egyik megszólaló. A zűrzavart érzékeltette egy további dolgozó, aki arról számolt be a portálnak, hogy a kollégáit kizárták az elektronikus munkaidő-nyilvántartásból, és csak utólag, a HR-osztályon értesültek arról, hogy más minisztériumokhoz helyezték át őket. A Miniszterelnökség vitatta a tájékoztatás szabálytalanságára vonatkozó állítást.

A lap forrásai szerint egyes minisztériumok szervezeti felépítése még mindig csak 40–80 százalékos készültségnél tart, a legtöbb tárcánál 60–70 százalékos állapotról beszéltek. A helyzet rendezése egyes becslések szerint akár 2027 elejéig is elhúzódhat.

Mindeközben október 15-től létszámstop lépett életbe a minisztériumokban, ami tovább szűkítheti a vezetők mozgásterét. A Miniszterelnökség tájékoztatása szerint a tizenhat minisztériumból tizenötnek már van ideiglenes vagy végleges szervezeti és működési szabályzata, egynél azonban még folyamatban van annak elfogadása. A Magyar Nemzet korábban már beszámolt a minisztériumokban uralkodó tarthatatlan állapotokról.

Egymást követő lemondások

A minisztériumi bizonytalanságot ráadásul vezetői távozások és a kormányon belüli konfliktusokról szóló hírek is kísérik. Október 13-án lemondott Tótth András energetikai államtitkár, aki a hivatalos tájékoztatás szerint személyes okokból távozott. Egy nappal később pedig Láng István, az Országos Vízügyi Főigazgatóság vezetője is bejelentette lemondását. Utóbbi távozásának indokait a minisztérium nem részletezte.

A személyi problémák azonban a kormány legfelső szintjét sem kerülték el. A KözTér értesüléseire hivatkozva lapunk is beszámolt arról, hogy Orbán Anita külügyminiszter állítólag már több alkalommal is fontolgatta a távozását, miután konfliktusba került Magyar Péterrel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter esetleges lemondásáról ugyancsak jelentek meg hírek, ezeket azonban a tárcavezető cáfolta. 

Korábban Görög Márta igazságügyi miniszter távozásának lehetősége is felmerült különböző sajtóértesülésekben.

Más miniszterek teljesítményét is erős bírálatok kísérik. Lapunk korábbi összeállításában Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter problémáit mutatta be: a bársonyszék birtokosának parlamenti bakijai mellett a minisztériumának működését és egyes programok késlekedését is sokan kifogásolták. Ráadásul a tárcánál már helyettes államtitkári távozásra is sor került, miközben egyes találgatások szerint a miniszter leváltása is felmerülhetett.

Zsákutcába futott kormánykommunikáció

A zavarok a kormányzati kommunikációban is megmutatkoznak. A Tisza-kabinet három kormányszóvivővel, Köböl Anitával, Szondi Vandával és Magyar Évával kezdte meg működését, ám a kezdeti sajtótájékoztatókat követően szerepük jelentősen visszaszorult. Mint lapunk szerdán megírta, a három szóvivő már hónapok óta nem áll ki önállóan, közösen a sajtó elé, helyettük jellemzően Magyar Péter vagy Vitézy Dávid ismerteti a kormány döntéseit. A szóvivők eközben egyre inkább a közösségi médiában szerepelnek, rövid videókban és interjúkban népszerűsítve a kabinet intézkedéseit.

ruff bálinttelexmagyar nemzetMagyar PéterSzóljon hozzá!

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