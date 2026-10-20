Orbán Anita már többször lemondott volna, Magyar Péter méltatlan személyeskedése kiverte nála a biztosítékot

Majd ezt követően Orbánt ismét visszarántották. Egy nappal később (augusztus 25.) már egy tőle idegen hangvételű videóban jelentette be, hogy feljelentést tett a korábbi kormányok lélegeztetőgép-beszerzései miatt. Orbán Anita teljesítette Magyar kérését, de metakommunikációja itt is szinte mindent elárult.

Magyar Péter augusztus végén tehát újra letörte Orbán kiugrási kísérletét, miközben akaratát végigverte. Az elridegülés ugyanakkor teljesen egyértelmű, a külügyminiszter szemmel látható megroggyanása szintén. Orbán lehetne a Tisza egyik legnépszerűbb politikusa, de tudatosan tartózkodik a szereplésektől, s kerüli a tiszás eseményeket. Nem véletlenül nem vett és vesz részt a Tisza országjáró kampányrendezvényein sem – jegyezte meg a blog.

Orbán Anita mellett Kapitány Istvánról is reppentek fel hírek

Az elmúlt hetekben több, az energetikai miniszter távozásával kapcsolatos találgatás is megjelent a sajtóban. Kapitány István szerint azonban a lemondásáról szóló hírek annak ellenére terjednek, hogy azokat korábban már cáfolta – számolt be róla lapunk is.

A KonFront információi szerint ugyanakkor

Görög Márta igazságügyi miniszternél is felmerült már a lemondás lehetősége a nyáron.

Görögnek egyébként sem egyszerű a helyzete, hiszen a rossz nyelvek szerint még a saját csapatát sem választhatta meg magának. Ráadásul hasonlóan a külügyhöz, itt sem a miniszter de facto az első embere a minisztériumnak, hanem Magyar Péter sógora, a majdnem igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton – teszi hozzá a blog.

Egy héttel ezelőtt pedig Kapitány István energetikai államtitkára, Tótth András mondott le, jelenleg is jelenleg is zajlik a casting a helyére. „Több forrás szerint már több neves szakember is visszamondta a tapogatózó megkereséseket. Pedig energetikai államtitkárnak lenni menő dolog. Kapitány pedig nem rossz főnök” – írta Panyi Miklós, a Fidesz–KDNP frakióvezető-helyettese egy bejegyzésében arról, milyen helyzetet okozott Tótth András energetikai államtitkár lemondása. Az országgyűlési képviselő szerint egyre nehezebb megfelelő szakembereket találni a Tisza-kormányzat vezetői pozícióiba.