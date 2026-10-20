Orbán Anita már többször lemondott volna, Magyar Péter méltatlan személyeskedése kiverte nála a biztosítékot

Magyar bizalmatlansága és Orbán ellenállása miatt korábbi kabinetfőnökét, Velkey Györgyöt pedig ekkor kvázi a miniszter feje fölé tette. Az üvöltözésbe torkolló Bem téri megbeszélésen az is elhangzott: Orbán Anita vegye tudomásul, hogy Velkey György Magyar Péter „szeme, füle és keze”. Az elszámoltatást Velkey fogja vinni, aki közvetlenül Magyarnak jelent majd. Viszont Orbán nem vonhatja ki magát ebből, bele kell neki is tennie az arcát. Nincs finomkodás, nincs kivétel. Az is világossá vált, hogy Orbánnak a kinevezések terén is teljes alárendeltségben kell dolgoznia. Orbán Anita tehát kvázi megfigyeltté és alárendeltté vált saját minisztériumában, miközben kezét megkötötték.
Az üvöltözést féltucat külügyminisztériumi alkalmazott is hallotta, beleértve a folyóson közlekedőket, tovább gyalulva ezzel Orbán belső tekintélyét. Orbán Anitát nemcsak a tartalom, hanem az alpári, káromkodásokkal teli, személyeskedő stílus ismételten felháborította. Orbán ekkor nem csak a lemondását, hanem az azt bejelentő sajtónyilatkozatot is előkészítette
– írja a KözTér.