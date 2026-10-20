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Orbán Anita már többször lemondott volna, Magyar Péter méltatlan személyeskedése kiverte nála a biztosítékot

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Többen lemondtak már a Magyar Péter vezette kormányzat köreiben, és már Kapitány István szándékáról is reppentek fel hírek, bár ezeket a miniszter cáfolta. Most egy forrás Orbán Anita külügyminiszterről állítja, többször is lemondott volna már Magyar Péter méltatlan viselkedése miatt.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 10. 20. 9:47
Magyar Péter és Orbán Anita Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP

Magyar bizalmatlansága és Orbán ellenállása miatt korábbi kabinetfőnökét, Velkey Györgyöt pedig ekkor kvázi a miniszter feje fölé tette. Az üvöltözésbe torkolló Bem téri megbeszélésen az is elhangzott: Orbán Anita vegye tudomásul, hogy Velkey György Magyar Péter „szeme, füle és keze”. Az elszámoltatást Velkey fogja vinni, aki közvetlenül Magyarnak jelent majd. Viszont Orbán nem vonhatja ki magát ebből, bele kell neki is tennie az arcát. Nincs finomkodás, nincs kivétel. Az is világossá vált, hogy Orbánnak a kinevezések terén is teljes alárendeltségben kell dolgoznia. Orbán Anita tehát kvázi megfigyeltté és alárendeltté vált saját minisztériumában, miközben kezét megkötötték.

Az üvöltözést féltucat külügyminisztériumi alkalmazott is hallotta, beleértve a folyóson közlekedőket, tovább gyalulva ezzel Orbán belső tekintélyét. Orbán Anitát nemcsak a tartalom, hanem az alpári, káromkodásokkal teli, személyeskedő stílus ismételten felháborította. Orbán ekkor nem csak a lemondását, hanem az azt bejelentő sajtónyilatkozatot is előkészítette

– írja a KözTér.

Majd ezt követően Orbánt ismét visszarántották. Egy nappal később (augusztus 25.) már egy tőle idegen hangvételű videóban jelentette be, hogy feljelentést tett a korábbi kormányok lélegeztetőgép-beszerzései miatt. Orbán Anita teljesítette Magyar kérését, de metakommunikációja itt is szinte mindent elárult.

Magyar Péter augusztus végén tehát újra letörte Orbán kiugrási kísérletét, miközben akaratát végigverte. Az elridegülés ugyanakkor teljesen egyértelmű, a külügyminiszter szemmel látható megroggyanása szintén. Orbán lehetne a Tisza egyik legnépszerűbb politikusa, de tudatosan tartózkodik a szereplésektől, s kerüli a tiszás eseményeket. Nem véletlenül nem vett és vesz részt a Tisza országjáró kampányrendezvényein sem – jegyezte meg a blog. 

Orbán Anita mellett Kapitány Istvánról is reppentek fel hírek

Az elmúlt hetekben több, az energetikai miniszter távozásával kapcsolatos találgatás is megjelent a sajtóban. Kapitány István szerint azonban a lemondásáról szóló hírek annak ellenére terjednek, hogy azokat korábban már cáfolta – számolt be róla lapunk is. 

A KonFront információi szerint ugyanakkor 

Görög Márta igazságügyi miniszternél is felmerült már a lemondás lehetősége a nyáron. 

Görögnek egyébként sem egyszerű a helyzete, hiszen a rossz nyelvek szerint még a saját csapatát sem választhatta meg magának. Ráadásul hasonlóan a külügyhöz, itt sem a miniszter de facto az első embere a minisztériumnak, hanem Magyar Péter sógora, a majdnem igazságügyi miniszter Melléthei-Barna Márton – teszi hozzá a blog. 

Egy héttel ezelőtt pedig Kapitány István energetikai államtitkára, Tótth András mondott le, jelenleg is jelenleg is zajlik a casting a helyére. „Több forrás szerint már több neves szakember is visszamondta a tapogatózó megkereséseket. Pedig energetikai államtitkárnak lenni menő dolog. Kapitány pedig nem rossz főnök” –  írta Panyi Miklós, a Fidesz–KDNP frakióvezető-helyettese egy bejegyzésében arról, milyen helyzetet okozott Tótth András energetikai államtitkár lemondása. Az országgyűlési képviselő szerint egyre nehezebb megfelelő szakembereket találni a Tisza-kormányzat vezetői pozícióiba.

Borítókép: Magyar Péter és Orbán Anita (Fotó: AFP)

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