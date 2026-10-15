Borítókép: Illusztráció (Fotó: Ladóczki Balázs)
Dominó: újabb tiszás politikus távozását jelentették be
Alig öt hónap után távozott a parlamenti Digitalizációs és Technológiai Bizottság éléről Varga Balázs, a Tisza Párt országgyűlési képviselője. A tisztséget az eddigi alelnök, Járosi Péter vette át, miközben Varga Balázs alelnökként maradt a testületben. A politikus szerint saját döntéséről van szó, és azért lépett hátra, mert száz településért akar dolgozni.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en