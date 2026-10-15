Orbán Viktor hazatért Brüsszelből, egyből Lakitelek felé veszi az irányt
Hazaérkezett Brüsszelből Orbán Viktor – derült ki a volt kormányfő csütörtök esti Facebook-posztjából. Az egykori miniszterelnök azonban sokat nem pihenhet, mert Lakitelekre megy, ahol a Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülést tart.
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