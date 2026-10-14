Kapitány István cáfolja a lemondásáról szóló híreket – újabb találgatások indultak a Tisza-kormány jövőjéről

Már a miniszterelnök bukásáról ír Szabó Bálint

A történtekre közben Szabó Bálint, az ITT AZ IDŐ Mozgalom és Egyesület elnöke is reagált, aki ennél jóval messzebb ment. Bejegyzésében már azt állította, hogy „miniszterelnök-csere készül”, és azt írta: „Péter Magyar körül fogy a levegő.”

Szabó szerint „az áruló megtette kötelességét, az áruló mehet”, majd úgy fogalmazott: „Felkészül az utód.” Ezt követően Kapitány István, Vitézy Dávid és Ruff Bálint nevét említette lehetséges következő miniszterelnökként.