Bizonytalanság és félelem lengi körül a kormányzat üres álláshelyeit

Panyi szerint a vezetői állások betöltésének nehézségeit jelzi az is, hogy helyettes államtitkárokat, vezető jogászokat, kormánymegbízottakat és főosztályvezetőket közösségi médiás hirdetésekkel, LinkedIn-bejegyzésekkel és pályázatok útján is keresnek. Állítása szerint eközben

a korábbi kormány által kinevezett helyettes államtitkárok többsége továbbra is hivatalban van, mert nem találtak megfelelő utódokat.

A politikus úgy látja, a betöltetlen vezetői pozíciók és a döntések elhúzódása már az állami működés minőségét is ronthatja. Szerinte a szakmai szervezetek és a gazdasági szereplők türelme is fogy. Panyi bejegyzését azzal zárta, hogy a megfelelő apparátus és a felelősségteljes vezetők hiánya súlyos működési problémákhoz vezethet. Mint írta: „Jó apparátus, felelősségteljes vezetők nélkül nincs kormányzás, nincs végrehajtás.”