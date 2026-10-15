Emlékezetes, a nyáron Magyar Péter miniszterelnök még gúnyt próbált űzni, Az energiajogász néven százezres követőszámmal közösségi oldalt üzemeltető Tóth Mátéból. Mostanra úgy tűnik a kormánynak mégis nagy szüksége lenne az energiajogászokra.
Energiajogászt keresnek Kapitány Istvánék, LinkedInen is hirdetik az állást
Vármegyebérlettel és csábítják a munkavállalókat az Energetikáért Felelős Államtitkárságra. Az államtitkár a héten mondott le, lehet, hogy az új vezető jelentkezését is a LinkedInen keresztül várják Kapitány Istvánék?
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