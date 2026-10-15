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Energiajogászt keresnek Kapitány Istvánék, LinkedInen is hirdetik az állást

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Vármegyebérlettel és csábítják a munkavállalókat az Energetikáért Felelős Államtitkárságra. Az államtitkár a héten mondott le, lehet, hogy az új vezető jelentkezését is a LinkedInen keresztül várják Kapitány Istvánék?

Kreft-Horváth Márk
2026. 10. 15. 17:48
Komoly konfliktus feszül Kapitány István (képünkön) és Magyar Péter között Fotó: Hatlaczki Balázs

Emlékezetes, a nyáron Magyar Péter miniszterelnök még gúnyt próbált űzni, Az energiajogász néven százezres követőszámmal közösségi oldalt üzemeltető Tóth Mátéból. Mostanra úgy tűnik a kormánynak mégis nagy szüksége lenne az energiajogászokra.

energetikáért felelős államtitkárságlinkedinkapitány istvánSzóljon hozzá!

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Pilhál György
idezojelekbujdosó andrea

Út a gumiszobába

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– Ne hangoskodjunk, uraim! – teremtette le vendégeit a mátyásföldi ivóban jó Szódás Sanyi még valamikor a kilencvenes évek derekán; majd magyarázatképp hozzátette: – Ez egy kocsma, nem a parlament.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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