„Az összeomlás küszöbén vagyunk” – tarthatatlan állapotokról számoltak be a minisztériumi dolgozók
Netflixezés, tétlenség és idegösszeomlás: teljes a káosz a minisztériumokban a dolgozók szerint. A Redditre zúdultak ki a kormányzati tisztviselők, akik szerint a Tisza-kormány megalakulása óta az összeomlás szélére sodródott a közigazgatás.
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