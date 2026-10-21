Visszavonultak a kormányszóvivők

Magyar Péter és Vitézy Dávid gyámsága

Fizetésemelés ide vagy oda, a folyamatos blama és bakizás után többet már nem fordult elő olyan, hogy a három kormányszóvivő egyedül állt volna ki a sajtó elé. Azóta jellemzően Magyar Péter ad tájékoztatást a kormányülésen hozott döntésekről, de többször is feltűnt már a színpadon Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter is. Mindössze egyetlen kivétel volt, amikor júliusban Szondi Vanda nélkül Köböl Anita és Magyar Éva ismertette a kormányzati döntéseket.

Így viszont okafogyottá vált, hogy három szóvivője legyen a kormánynak, ugyanis az utóbbi hónapokban tartott sajtótájékoztatókon jellemzően csak egyikük jelent meg.

A feladatuk pedig általában annyiban merült ki, hogy szót adjanak a kormánypárti szerkesztőségek munkatársainak, miután a kormánykritikus sajtónak sokkal kevesebb lehetőséget adnak arra, hogy kérdéseket tegyen fel. Ráadásul volt olyan, hogy hetekig egyáltalán nem tartottak kormányülés utáni sajtótájékoztatót, így a kormányszóvivőknek még kevesebb feladatuk volt.

Influenszerek lettek a kormányszóvivőkből

A sajtótájékoztatók helyett többször tűnnek fel a kormányszóvivők rövid Facebook-videókban, amelyekben a kabinet döntéseit próbálják közérthető formában bemutatni. Nemrég Köböl Anita a Facebook-oldalán egy társasjátékon keresztül mutatta be az egészségügyben a várólista csökkentését célzó terveket. A kormány számára ez egy kényelmes megoldás, ugyanis esély sincsen arra, hogy az újságírók kritikus kérdéseket tehessenek fel.

Szondi Vanda pedig nem teljesen hagyta maga mögött az újságírói múltját, ugyanis immár kormányszóvivőként készített hosszú interjút Gyurkó Szilvia gyermekvédelmi államtitkárral.

Emellett Szondi az Instagram oldalán

többször is életmód tanácsadó posztokat tett közzé.

Egyebek mellett hosszasan értekezett a női önmegvalósítás fontosságáról, valamint arról, hogy mire számított, amikor elfogadta a kormányszóvivői felkérést.