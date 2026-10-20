Rendkívüli

Keveslik a béremelést a rendvédelmi dolgozók

Hamar beadhatja a derekát a Tisza-kormány – eddig falaznak Brüsszelből Magyar Péteréknek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Új szintet lépett a kettős mérce Magyarországgal szemben a brüsszeli balliberális elit részéről – mutatott rá lapunknak László András. A Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselője szerint Brüsszelben hirtelen senki sem akar a jogállamisággal foglalkozni, és szemet hunynak a Tisza Párt kormányának önkényes jogalkotási módszerei felett. A patrióta képviselők azonban a nyilvánosság erejével kényszerítik válaszadásra az Európai Parlamentet és az uniós biztosokat.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 20. 14:11
Forrás: Facebook/László András
László András szerint addig falaz Brüsszel a Tisza-kormánynak, amíg fejet hajt a követelések előtt (Fotó: Christian CREUTZ)
László András szerint addig falaz Brüsszel a Tisza-kormánynak, amíg fejet hajt a követelések előtt (Fotó: Christian CREUTZ)

Brüsszel nem falazhat örökké a Tisza-kormánynak

Sokakban talán már felmerült az a kérdés, hogy meddig lehet falazni Brüsszelben a Tisza-kormánynak és a Tisza Párt ügyeinek. Ezen a ponton természetesen nem konkrét időpontra kell gondolni, hanem inkább azokra az ügyekre, amelyekben konkrét elvárásai vannak az Európai Unió balliberális vezetésének. László András szerint jó példa erre, hogy Brüsszelben a nyitott határok alapvető elvárás, nincs lehetőség köztes megoldásra. Ha pedig mégis ellenáll a kormány, akkor jön el a pillanat, amikor már nem állnak be a Tisza mögé Brüsszelben.

Előbb-utóbb ezért ki fogják erőszakolni a mostani magyar kormányból is a nekik megfelelő migrációs politikát.

Ugyanígy nincs helye kompromisszumnak a genderlobbi területén sem: Brüsszelben olyan törvények elfogadását várják el a magyar kormánytól, amelyek beengedik például az iskolákba az LMBTQ-szervezeteket – már láttunk is erre lépéseket, tette hozzá László András. A képviselő megjegyezte, hogy Ukrajna kérdésében sem tűr ellentmondást a Tisza-kormánnyal szemben az Európai Bizottság: előbb-utóbb támogatni kell a háborúban álló ország teljes uniós integrációját. Ezek a lépések egyébként már a gyakorlatban is megvalósultak, hiszen Magyarország támogatásának köszönhetően újabb és újabb tárgyalási fejezeteket nyitnak meg.

Tisza-kormányTisza PártMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czirják Imre
idezojelekursula von der leyen

Ursula császárnő a forradalom leverését ünnepli október 23-án Budapesten

Czirják Imre avatarja

Győzelmi tort ülni jön Magyarországra az Európai Bizottság vezetője.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu