Hamar beadhatja a derekát a Tisza-kormány – eddig falaznak Brüsszelből Magyar Péteréknek

László András szerint addig falaz Brüsszel a Tisza-kormánynak, amíg fejet hajt a követelések előtt (Fotó: Christian CREUTZ)

Brüsszel nem falazhat örökké a Tisza-kormánynak

Sokakban talán már felmerült az a kérdés, hogy meddig lehet falazni Brüsszelben a Tisza-kormánynak és a Tisza Párt ügyeinek. Ezen a ponton természetesen nem konkrét időpontra kell gondolni, hanem inkább azokra az ügyekre, amelyekben konkrét elvárásai vannak az Európai Unió balliberális vezetésének. László András szerint jó példa erre, hogy Brüsszelben a nyitott határok alapvető elvárás, nincs lehetőség köztes megoldásra. Ha pedig mégis ellenáll a kormány, akkor jön el a pillanat, amikor már nem állnak be a Tisza mögé Brüsszelben.

Előbb-utóbb ezért ki fogják erőszakolni a mostani magyar kormányból is a nekik megfelelő migrációs politikát.

Ugyanígy nincs helye kompromisszumnak a genderlobbi területén sem: Brüsszelben olyan törvények elfogadását várják el a magyar kormánytól, amelyek beengedik például az iskolákba az LMBTQ-szervezeteket – már láttunk is erre lépéseket, tette hozzá László András. A képviselő megjegyezte, hogy Ukrajna kérdésében sem tűr ellentmondást a Tisza-kormánnyal szemben az Európai Bizottság: előbb-utóbb támogatni kell a háborúban álló ország teljes uniós integrációját. Ezek a lépések egyébként már a gyakorlatban is megvalósultak, hiszen Magyarország támogatásának köszönhetően újabb és újabb tárgyalási fejezeteket nyitnak meg.