Lőrincz Viktóriának a balek szerepét szánhatják, míg kitalicskázzák az összes pénzt az országból

Karácsony régi mondata is előkerült

A bejegyzésben a szerzők egy 2019-ben nyilvánosságra került hangfelvételre is visszautalnak, amelyen Karácsony Gergely – a poszt szerint – Horváth Csabával kapcsolatban arról beszélt, hogy „legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az, amiért börtönbe lehet menni”.

A Padlástér ezt a mondatot ironikus párhuzamként használta a Tisza-kormány jelenlegi működésével kapcsolatban. A szervezet szerint a kormányzati struktúrában olyan személyek kaptak jelentős hatásköröket, akiknek az egyes döntésekből fakadó politikai és esetleges jogi következményekkel is számolniuk kell.

A bejegyzés különösen Lőrincz Viktória helyzetét állítja középpontba: a miniszter az új feladatkörrel olyan döntési és ellenőrzési területek fölött szerezhet meghatározó jogosítványokat, amelyeknek jelentős költségvetési vonatkozásuk van.

Mint ismert, jelentős kormányzati hatáskör-átrendezésekről és több kiemelt állami beruházást érintő szabálymódosításról döntött a kabinet a Magyar Közlöny 154. számában. A hétfőn megjelent jogszabálycsomag egyik legfontosabb eleme, hogy a közbeszerzésekért való kormányzati felelősség a pénzügyminisztertől a vidék- és településfejlesztési miniszterhez kerül.