Lőrincz Viktóriának a balek szerepét szánhatják, míg kitalicskázzák az összes pénzt az országból

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A Tisza-kormány újabb jelentős feladatkörrel bővítette Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter hatáskörét. A Padlástér Politikai Elemző Műhely szerint a döntés különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a közbeszerzések átcsoportosítására közvetlenül egy vitatott, csaknem négymilliárd forintos tender után került sor.

Gábor Márton
2026. 10. 20. 14:37
Dr. Lőrincz Viktória Fotó: Hatlaczki Balázs

Karácsony régi mondata is előkerült

A bejegyzésben a szerzők egy 2019-ben nyilvánosságra került hangfelvételre is visszautalnak, amelyen Karácsony Gergely – a poszt szerint – Horváth Csabával kapcsolatban arról beszélt, hogy „legalább annyi esze van, hogy tudja, mi az, amiért börtönbe lehet menni”.

A Padlástér ezt a mondatot ironikus párhuzamként használta a Tisza-kormány jelenlegi működésével kapcsolatban. A szervezet szerint a kormányzati struktúrában olyan személyek kaptak jelentős hatásköröket, akiknek az egyes döntésekből fakadó politikai és esetleges jogi következményekkel is számolniuk kell.

A bejegyzés különösen Lőrincz Viktória helyzetét állítja középpontba: a miniszter az új feladatkörrel olyan döntési és ellenőrzési területek fölött szerezhet meghatározó jogosítványokat, amelyeknek jelentős költségvetési vonatkozásuk van.

Mint ismert, jelentős kormányzati hatáskör-átrendezésekről és több kiemelt állami beruházást érintő szabálymódosításról döntött a kabinet a Magyar Közlöny 154. számában. A hétfőn megjelent jogszabálycsomag egyik legfontosabb eleme, hogy a közbeszerzésekért való kormányzati felelősség a pénzügyminisztertől a vidék- és településfejlesztési miniszterhez kerül. 

Borítókép: Lőrincz Viktória vidék és településfejlesztési miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

lőrincz viktóriaközlekedési és beruházási minisztériumpadlástér politikai elemző műhelyközbeszerzésSzóljon hozzá!

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