Terrorcselekménnyé nyilvánították a városháza felgyújtását a francia zavargások során

A fosztogatók és a rendőrökre támadó emberek 95 százaléka férfi, 70 százalékuk nagykorú. Az őrizetbe vettek között mindenféle ember van, bevándorlók, külföldiek, de tökéletesen beilleszkedett franciák is – hangsúlyozta a tárcavezető.

Az első sürgősségi eljárások a bíróságokon hétfőn megkezdődtek a tüntetések mentén előáállított zavargókkal szemben.

Sok embert ítéltek börtönbüntetésre, azonnali letartóztatási paranccsal, ami azt jelenti, hogy az emberek közvetlenül börtönbe kerülnek

– tette hozzá Darmanin, emlékeztetve arra, hogy a legtöbb sürgősségi ítélethirdetés kedden és szerdán lesz.

A francia hatóságok úgy vélték, hogy a hétvégi erőszakcselemények után több városban bevezetett kijárási tilalom keddre virradóra hozzájárult a nyugalom helyreállításához, és ott, ahol a helyzet megkívánja, második éjszaka is fenntartják azt. A hajnali 6-ig tartó kijárási tilalmak hétfőn este 8 és 10 óra között léptek életbe Párizs egyes részein, valamint a közép-franciaországi Lyonban, a délnyugati Bordeaux-ban, az északi Lille-ben és a déli Nizzában. Az utóbbi három városban azonban csak a kiskorúakra vonatkoznak a korlátozások.

Borítókép: A limoges-i városháza (Fotó: AFP)