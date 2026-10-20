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Most már körözést is elrendelhet az „új ÁVH”, az NVVH

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A Magyar Közlöny legfrissebb száma szerint a közbeszerzésekért való kormányzati felelősség a pénzügyminisztertől a vidék- és településfejlesztési miniszterhez kerül, miközben a Paksi Atomerőmű beruházásainál több föld- és erdővédelmi szabályt is eltérően kell alkalmazni. A frissen létrehozott Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal pedig több rendészeti és bűnügyi rendszerben is megjelenik.

Gábor Márton
2026. 10. 20. 11:41
Fotó: Polyák Attila

Az NVVH is bekerül a bűnügyi rendszerbe

A Magyar Közlöny több rendelkezése is a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal működésének szabályait pontosítja. A 2026. évi XXXIV. törvény által létrehozott új központi költségvetési szerv működése több bűnüldözési és rendvédelmi szerv tevékenységéhez kapcsolódik, ezért a mostani rendeletek több meglévő rendszerben is megteremtik az NVVH helyét.

A körözési rendszerben például immár az ügyészség mellett az NVVH által elrendelt körözés is megjelenik. 

Ha a körözést az NVVH rendeli el, az átkísérés a megtalálás helye szerint illetékes rendőrkapitányság vagy határrendészeti kirendeltség feladata. Ugyanez vonatkozik az NVVH által kibocsátott elfogatóparancsokra is. Az új hivatal bekerül az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszer szabályozásába is. A rendelet szerint az adatfelvételi rendszerben tárolt adatokhoz hozzáférhet többek között az NVVH elnöke és elnökhelyettesei, valamint a hivatalnál statisztikai feladatokat ellátó személyek.

Ugyanakkor külön szabály vonatkozik azokra az adatokra, amelyek az NVVH által folytatott büntetőeljárásokban keletkeznek. Ezekhez kizárólag az adott ügyben eljáró NVVH-tag és felettese, illetve a hivatal statisztikai feladatokat ellátó munkatársai férhetnek hozzá. A változások a bűnügyi statisztikai rendszerben több ponton is nevesítik az NVVH-t az eddig használt „nyomozó hatóság” és „ügyészség” mellett.

Borítókép: Unger Anna Róza, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke (Fotó: Polyák Attila)

nvvhpaksi atomerőműnemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatalmagyar közlönySzóljon hozzá!

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