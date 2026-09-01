Rendkívüli

A kormány Otthon starttal kapcsolatos döntése miatt többen kerülhetnek nehéz helyzetbe

Rendkívüli

Botrány a G20-csúcson az amerikai döntés miatt

tűzfalcsoporttiszaMagyar Péter

A szakadás szélére sodorhatta a Tisza táborát az Unger-ügy

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Komoly indulatokat váltott ki a Tisza-szigetek tagjai között Unger Anna megválasztása a vagyonvisszaszerzési hivatal élére – írta a Tűzfalcsoport. A portál szerint az elégedetlenség már hónapok óta érzékelhető volt az aktivisták körében, a parlamenti döntés azonban tovább mélyítette a konfliktust. A Tűzfalcsoport több Tisza-sziget és tiszás politikus nyilvános megszólalását is idézte annak bemutatására, milyen feszültségek alakultak ki a párt táborában.

Pámer Dávid
2026. 09. 01. 10:32
Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Négy nógrádi Tisza-sziget is Ligeti Miklóst támogatta volna

Fontos hozzátenni, hogy nem egyetlen újpesti közösség elégedetlen, négy nógrádi Tisza-sziget már a parlamenti szavazás előtt nyilvánosan arra kérte saját képviselőjét, hogy ne Unger Annát, hanem Ligeti Miklóst támogassa.

Ennek ellenére Melléthei-Barna Márton kivételével mindenki követte a pártutasítást. A parlamenti döntés után pedig a képviselők egymás után tették ki a kínosabbnál kínosabb, magyarázkodó posztokat. Ez is egyértelműen jelzi, hogy aggasztó méreteket öltött a harag és a csalódottság a saját táborukban.

Akadt azonban, aki meglehetősen sajátos módját választotta a reakciónak. Ferenczi Gábor tiszás képviselő– aki arról panaszkodik, hogy egy tiszás éjjel 11-kor üzenetben mocskolta a szavazás után – például azt is közölte, hogy nem fog „laikusok facebook kommentjei, meg feltűnési viszketegségben szenvedő emberek posztjai alapján” szavazni, majd saját választási indulását egy mártíréval vetekedő áldozatvállalásként mutatta be, s végül eljutott odáig, hogy:

 Kemény, nehéz időkben, olyan bátor, tökös emberekre volt szükség, mint Magyar Péter, vagy Én. Majd egyenesbe jön az ország és jöhetnek a gyengék, a puhák.

a Ferenczi posztjáról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. A tűzfalcsoport szerint nehéz elképzelni, hogy éppen ez a hangnem fogja meggyőzni azokat az önkénteseket, akik két éven keresztül pultoztak, szórólapoztak, kopogtattak és kampányoltak a Tisza mellett, és személyesen Ferenczi Gábor megválasztása érdekében is. 

Már az Unger-ügy előtt elkezdődött az elégedetlenség

Annál is inkább, mert az elégedetlenség jóval az Unger-ügy előtt elkezdődött – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Július 25-én már a Tisza-rajongók egyik virtuális gyülekezőhelyén, a Reddit-közösség soraiban is felvetődött, hogy a szigetekben azt hallani: a választás után „le vannak szarva”. 

Augusztus 20-án pedig a HVG-nek is arra panaszkodott valaki, hogy „nélkülünk sehol se lennének”, április 12. óta mégsem figyel rájuk senki. A kiábrándultság valahol érthető, ugyanakkor sejthető volt, hogy Magyar Péterék nem mintademokraták.

A Tisza Pártnak hivatalosan csupán 29 tagja van, és Radnai Márk a választási győzelmet követően világossá tette, hogy nem tud olyan szándékról, amely szerint megnyitnák a tagságot a sokezernyi aktivista számára – emlékeztetett a Tűzfalcsoport.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelektobzoska

Labormunka

Hegyi Zoltán avatarja

Az összeesküvés-elméletek jelentős részének megvan az a sajátossága, hogy gyakorlattá válik.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu