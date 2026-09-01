A szakadás szélére sodorhatta a Tisza táborát az Unger-ügy

Négy nógrádi Tisza-sziget is Ligeti Miklóst támogatta volna

Fontos hozzátenni, hogy nem egyetlen újpesti közösség elégedetlen, négy nógrádi Tisza-sziget már a parlamenti szavazás előtt nyilvánosan arra kérte saját képviselőjét, hogy ne Unger Annát, hanem Ligeti Miklóst támogassa.

Ennek ellenére Melléthei-Barna Márton kivételével mindenki követte a pártutasítást. A parlamenti döntés után pedig a képviselők egymás után tették ki a kínosabbnál kínosabb, magyarázkodó posztokat. Ez is egyértelműen jelzi, hogy aggasztó méreteket öltött a harag és a csalódottság a saját táborukban.

Akadt azonban, aki meglehetősen sajátos módját választotta a reakciónak. Ferenczi Gábor tiszás képviselő– aki arról panaszkodik, hogy egy tiszás éjjel 11-kor üzenetben mocskolta a szavazás után – például azt is közölte, hogy nem fog „laikusok facebook kommentjei, meg feltűnési viszketegségben szenvedő emberek posztjai alapján” szavazni, majd saját választási indulását egy mártíréval vetekedő áldozatvállalásként mutatta be, s végül eljutott odáig, hogy:

Kemény, nehéz időkben, olyan bátor, tökös emberekre volt szükség, mint Magyar Péter, vagy Én. Majd egyenesbe jön az ország és jöhetnek a gyengék, a puhák.

a Ferenczi posztjáról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt. A tűzfalcsoport szerint nehéz elképzelni, hogy éppen ez a hangnem fogja meggyőzni azokat az önkénteseket, akik két éven keresztül pultoztak, szórólapoztak, kopogtattak és kampányoltak a Tisza mellett, és személyesen Ferenczi Gábor megválasztása érdekében is.

Már az Unger-ügy előtt elkezdődött az elégedetlenség

Annál is inkább, mert az elégedetlenség jóval az Unger-ügy előtt elkezdődött – hívta fel a figyelmet a Tűzfalcsoport. Július 25-én már a Tisza-rajongók egyik virtuális gyülekezőhelyén, a Reddit-közösség soraiban is felvetődött, hogy a szigetekben azt hallani: a választás után „le vannak szarva”.

Augusztus 20-án pedig a HVG-nek is arra panaszkodott valaki, hogy „nélkülünk sehol se lennének”, április 12. óta mégsem figyel rájuk senki. A kiábrándultság valahol érthető, ugyanakkor sejthető volt, hogy Magyar Péterék nem mintademokraták.

A Tisza Pártnak hivatalosan csupán 29 tagja van, és Radnai Márk a választási győzelmet követően világossá tette, hogy nem tud olyan szándékról, amely szerint megnyitnák a tagságot a sokezernyi aktivista számára – emlékeztetett a Tűzfalcsoport.