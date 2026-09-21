Bunyó karácsonyig? Megvan a következő Újpest–Fradi rangadó időpontja

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A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) hétfőn elkészítette a labdarúgó NB I 11. fordulójától az őszi szezon végéig valamennyi mérkőzés időbeosztását. Ezzel megvan a következő Újpest–Fradi rangadó időpontja is, amelyre közvetlenül a karácsony előtti utolsó fordulóban, december 19-én kerül majd sor.

Szalay Attila
Forrás: MTI2026. 09. 21. 19:48
Az MLSZ elkészítette a labdarúgó NB I 11. fordulójától az őszi szezon végéig valamennyi mérkőzés időbeosztását Fotó: Polyák Attila
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MTK Budapest-Újpest FC 16.45 (M4 Sport)

Kisvárda Master Good-Nyíregyháza Spartacus FC 19.15 (M4 Sport+)

november 29., vasárnap:

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 14.15 (M4 Sport)

Paksi FC-Puskás Akadémia FC 16.30 (M4 Sport)

az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzés:

december 3., csütörtök:

Ferencvárosi TC- Kispest-Honvéd FC 17.45 (M4 Sport)

16. forduló:

december 5., szombat:

Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 14.30 (M4 Sport+)

Újpest FC-Paksi FC 17.00 (M4 Sport)

Nyíregyháza Spartacus FC-MTK Budapest 19.15 (M4 Sport+)

december 6., vasárnap:

Zalaegerszegi TE FC-ETO FC 14.15 (M4 Sport+)

Puskás Akadémia FC-Vasas FC 16.30 (M4 Sport)

Kispest-Honvéd FC - Ferencvárosi TC 19.00 (M4 Sport)

17. forduló:

december 12., szombat:

Paksi FC-Nyíregyháza Spartacus FC 14.30 (M4 Sport)

ETO FC-Kisvárda Master Good 17.00 (M4 Sport+)

Vasas FC-Újpest FC 19.30 (M4 Sport)

december 13., vasárnap:

Zalaegerszegi TE FC - Kispest-Honvéd FC 13.15 (M4 Sport)

MTK Budapest-Debreceni VSC 15.45 (M4 Sport)

december 14., hétfő:

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 19.30 (M4 Sport)

18. forduló:

december 19., szombat:

Nyíregyháza Spartacus FC-Vasas FC 13.30 (M4 Sport)

Debreceni VSC-Paksi FC 16.00 (M4 Sport)

Újpest FC-Ferencvárosi TC 18.30 (M4 Sport)

december 20., vasárnap:

Kispest-Honvéd FC - ETO FC 13.00 (M4 Sport)

Kisvárda Master Good-MTK Budapest 15.15 (M4 Sport)

Puskás Akadémia FC-Zalaegerszegi TE FC 17.30 (M4 Sport)

FradiLabdarúgó NB IÚjpest-FTC

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