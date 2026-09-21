Bunyó karácsonyig? Megvan a következő Újpest–Fradi rangadó időpontja

MTK Budapest-Újpest FC 16.45 (M4 Sport)
Kisvárda Master Good-Nyíregyháza Spartacus FC 19.15 (M4 Sport+)
november 29., vasárnap:
Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 14.15 (M4 Sport)
Paksi FC-Puskás Akadémia FC 16.30 (M4 Sport)
az 5. fordulóból elhalasztott mérkőzés:
december 3., csütörtök:
Ferencvárosi TC- Kispest-Honvéd FC 17.45 (M4 Sport)
16. forduló:
december 5., szombat:
Debreceni VSC-Kisvárda Master Good 14.30 (M4 Sport+)
Újpest FC-Paksi FC 17.00 (M4 Sport)
Nyíregyháza Spartacus FC-MTK Budapest 19.15 (M4 Sport+)
december 6., vasárnap:
Zalaegerszegi TE FC-ETO FC 14.15 (M4 Sport+)
Puskás Akadémia FC-Vasas FC 16.30 (M4 Sport)
Kispest-Honvéd FC - Ferencvárosi TC 19.00 (M4 Sport)
17. forduló:
december 12., szombat:
Paksi FC-Nyíregyháza Spartacus FC 14.30 (M4 Sport)
ETO FC-Kisvárda Master Good 17.00 (M4 Sport+)
Vasas FC-Újpest FC 19.30 (M4 Sport)
december 13., vasárnap:
Zalaegerszegi TE FC - Kispest-Honvéd FC 13.15 (M4 Sport)
MTK Budapest-Debreceni VSC 15.45 (M4 Sport)
december 14., hétfő:
Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 19.30 (M4 Sport)
18. forduló:
december 19., szombat:
Nyíregyháza Spartacus FC-Vasas FC 13.30 (M4 Sport)
Debreceni VSC-Paksi FC 16.00 (M4 Sport)
Újpest FC-Ferencvárosi TC 18.30 (M4 Sport)
december 20., vasárnap:
Kispest-Honvéd FC - ETO FC 13.00 (M4 Sport)
Kisvárda Master Good-MTK Budapest 15.15 (M4 Sport)
Puskás Akadémia FC-Zalaegerszegi TE FC 17.30 (M4 Sport)
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