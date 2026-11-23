Billie Jean King-kupa, osztályozó
Egyesült Államok–Magyarország 4-0
2027-ben a magyar válogatott az euróafrikai zóna I-es csoportjában, az amerikai csapat az elitben (világcsoport) szerepelhet.
Billie Jean King-kupa, osztályozó
Egyesült Államok–Magyarország 4-0
2027-ben a magyar válogatott az euróafrikai zóna I-es csoportjában, az amerikai csapat az elitben (világcsoport) szerepelhet.
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