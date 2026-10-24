A szakmai igazgató szerint a válogatottból kihagyott Udvardy Panna nem mond igazat

Sávolt Attila szerint Udvardy Panna nem mond igazat

Udvardy felvetette, hogy amikor Antalyában ismeretlenek megfenyegették őt márciusban, akkor a magyar szövetség még az e-mailjeire sem válaszolt. Válaszában Sávolt Attila azt írta: – Ezt a kijelentésedet végképp nem értem. Példaként csatolom azt a levelet, amit az ominózus, rendkívül sajnálatos esemény kapcsán neked írtam és amire Te nagyon kedvesen válaszoltál is. Szintén csatolom az MTSZ akkori közleményét, ráadásul azokban a napokban az MTSZ főtitkára volt a folyamatos kapocs Gyurta Dániel, a Külügyminisztérium Sportdiplomáciai Főosztályának vezetője és a szüleid között az eset kapcsán.

A szakmai igazgató azzal zárta a posztot: bízik benne, hogy a jövőben tisztázni tudják, ha ez a helyzet nézeteltérést okozott az MTSZ és Udvardy Panna között, és kölcsönös bizalommal tudnak majd együtt dolgozni a magyar teniszért. Cikkünk megjelenéséig Udvardy nyilvánosan nem reagált Sávolt megjegyzéseire.