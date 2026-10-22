Udvardy Panna visszaszólt a magyar szövetségnek, miután kihagyták a válogatottból

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Bondár Anna, Gálfi Dalma, Tóth Amarissa, Nagy Adrienn és Stollár Fanny alkotja a magyar női teniszválogatottat, amely a novemberi osztályozón az amerikaiakkal játszik a Billie Jean King-kupa élvonalába jutásért. Udvardy Panna nem tagja Bardóczky Kornél keretének, a második legmagasabban rangsorolt magyar teniszező a közösségi oldalán jelezte értetlenségét a döntés kapcsán.

Wiszt Péter
2026. 10. 22. 5:57
Udvardy Panna csalódott Fotó: NurPhoto via AFP/Alex Nicodim
Már a Billie Jean King-kupa osztályozójára készült
Már a Billie Jean King-kupa osztályozójára készült. Fotó: NurPhoto via AFP/Owen Hammond

A Billie Jean King-kupa volt a magyar teniszező fókuszában

Udvardy Panna arról is beszámolt, hogy a Delray Beach-i párharc miatt a versenynaptárát úgy alakította, hogy frissen és megfelelő állapotban a csapat rendelkezésére állhasson, október 1-je óta nem játszott. A döntés késői közlése miatt azonban már valamennyi nevezési határidőről lemaradt, így nincs lehetősége más versenyre benevezni, az idénye gyakorlatilag november 7-én véget ér. Hozzátette: – Ami igazán fájdalmas számomra, hogy 

miközben én mindig igyekeztem elkötelezetten képviselni Magyarországot, a szövetség részéről ezt az elköteleződést, támogatást és elismerést nem éreztem viszonzottnak.

A sérüléseim alatt egyszer sem kaptam olyan telefonhívást, amelyben érdeklődtek volna, hogy vagyok, vagy hogyan halad a felépülésem. Amikor Antalyában megfenyegettek, a saját sportszövetségem még az e-mailjeimre sem válaszolt. Ezekben a nehéz helyzetekben nem vártam különleges bánásmódot, csupán azt, hogy érezzem: a szövetségem mellettem áll, érdeklődik irántam, és számítok nekik játékosként és emberként is. Sajnos ezt a támogatást és törődést nem tapasztaltam – írta, azt is megemlítve, hogy szerinte legalább egy őszinte beszélgetést megérdemelt volna.

A hozzászólások között az egykori világranglista-95. Noszály Sándor is maximális támogatásáról biztosította honfitársát. Cikkünk megjelenéséig a magyar szövetség nem reagált Udvardy megjegyzéseire.

 

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