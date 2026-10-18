Dörömböl a top 100 kapuján a magyar teniszező, de egyelőre nem törte át az álomhatárt

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Piros Zsombor megjavítja az egyéni csúcsát, hétfőtől várhatóan a 102. helyen jegyzik az ATP-világranglistán. A magyar teniszező a portugáliai Maiában rendezett salakpályás challengerverseny döntőjében 4:6 6:3, 6:2-re kikapott az olasz Francesco Passaro ellen, így a top 100-as debütálása egyelőre elmaradt. A 2017-es junior Australian Open-bajnok Piros Zsombor a következő hetekben még beléphet az elitbe, ahol Fucsovics Márton sérülése miatt augusztusban Marozsán Fábián egyedül maradt ott magyarként az ATP-rangsorban.

Koczó Dávid
2026. 10. 18. 16:12
Piros Zsombor idén már a hetedik challengerverseny-döntőjét játszotta Fotó: NurPhoto via AFP/Roberta Corradin
Piros ZsomborFrancesco PassaróteniszSzóljon hozzá!

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