Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vajda János)
Szinte üres szavazóhelyiségekben dőlt el két mandátum sorsa
Mindkét településen egyetlen jelölt indult a vasárnapi időközi önkormányzati képviselő-választáson. Gárdonyban és Hajdúböszörményben is megválasztották az egyedüli indulót, a részvételi arány azonban egyik helyen sem érte el a nyolc százalékot.
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