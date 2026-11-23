Magyar Péter november 2-án, az Országgyűlésben már a jótékonysági keretek megszüntetéséről beszélt, és azt ígérte, hogy hamarosan a volt államfők egyéb juttatásait érintő törvénymódosítást is benyújtják. Ez azonban továbbra is csak ígéret: a vállalás teljesítéséhez szükséges jogszabály-módosítás a legutóbbi nyilvános beszámolók szerint még nem került a parlament elé.