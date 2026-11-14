Magukra hagyta a Tisza a kampányban dolgozó aktivistáit?

A Telex már akkor felvetette a Szigetparlament létrehozásának lehetőségét is. Ez olyan fórum lehetne, amelyen keresztül a helyi közösségek kapcsolatot tarthatnának az országgyűlési képviselőkkel, megfogalmazhatnák a helyi problémákat, és akár ellenőrző szerepet is betölthetnének. A kezdeményezés azonban nem adott azonnali választ a szigetek jövőjével kapcsolatos kérdésekre.

Kormányzati beleszólást és munkalehetőségeket is hiányoltak

Augusztusra már nyilvánosan is egyre több elégedetlen hang jelent meg. A HVG augusztus 19-i riportjában arról számolt be, hogy több Tisza-sziget is kifogásolta: kimaradtak a kormányzati munka előkészítéséből, egyes korábbi ígéretek ellenére tagjaik nem jutottak munkalehetőséghez, ráadásul a helyi személyi változásokból sem sokat érzékeltek.

A lapnak nyilatkozó aktivisták szerint a pártközponttal való kapcsolattartás is nehézkessé vált. Többen úgy érezték, hogy az elmúlt hónapokban szinte lehetetlenné vált a kezdeményezés a központ felé, miközben a kampány idején folyamatosan érkeztek az utasítások és a feladatok.

A szolnoki Szőke Tisza Sziget például azt kifogásolta, hogy helyi szinten továbbra is számos, az előző kormányhoz kötődő személy maradt pozícióban. A közösség szerint a személyi döntéseknél a szakmai tudásnak, a tisztességnek és a teljesítménynek kellene érvényesülnie. A sziget bejegyzésével a győri Aurora Tisza Sziget és a szerencsi Árpád-hegyi Tisza Sziget is egyetértett.

A HVG arról is beszámolt, hogy a párt augusztus 20-i rendezvényére már jóval kevesebben jelentkeztek önkéntesnek, mint amennyire a szervezők számítottak. A korábban aktív kampányszervezők egy része ugyanis már nem kívánta vállalni a kisegítő feladatokat, miközben érdemi beleszólást szeretett volna a kormányzásba.