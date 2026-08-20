Magyar Péter saját kezébe veheti a Tisza Szigetek irányítását

Arra a sajtókérdésre, hogy a választások óta a 3000 Tisza Sziget és a 50 ezres taglétszám csökkent-e, azt mondta: volt egy pici lemorzsolódás, de jöttek új tagok, így szerinte most több Tisza Sziget van, mint a választások előtt. Eszerint a Tisza Sziget tagok kevesebb mint tíz százaléka vett csak részt Magyar Péterék eseményén.

Centralizálják a párt működését

Az már korábban tudvalevő volt, hogy változni fog a Tisza Szigetek szervezése, miután Radnai Márk júniusban tudatta: a kormánybiztosi munkája és a politikai közösség szervezése nem összeegyeztethető. Magyar Péter mostani bejelentése pedig arra utal, hogy újra jelentős szerepet akar vállalni a pártszervezet építésében. Az eddig autonóm közösségi hálózatként működő Tisza Szigetek működését pedig centralizálni akarják. Erre utal az is, hogy a pártvezetés dönthet arról, hogy kik indulhatnak a Tisza Szigetek vezetéséért, valamint a regionális vezetői pozíciókért.

A Tisza Párt eddigi belső szavazásai és személyzeti döntései arra engednek következtetni, hogy Magyar Péter számára kívánatos emberek kerülhetnek vezető pozícióba.

Emlékezetes, hogy a Tisza Párt tavaly novemberben tartott előválasztásán több körzetben is érdekes, a pártvezetés számára kívánatos eredmény született. Például a Tisza Párt előválasztásának első fordulójában Ruszin-Szendi Romulusz csak a második helyen végzett Hajdú-Bihar 5. választókörzetében a szavazatok 34 százalékával. De a második fordulóra fordított Ruszin-Szendi, és elsöprő többséggel, 91,9 százalékkal behúzta a körzetet. Míg több körzetben nem tartottak előválasztást, hanem a pártvezetés döntött az induló személyről. Így volt ez Gajdos László vagy Csézi Erzsébet esetében is.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök a Tisza Szigetek találkozóján (Fotó: Mirkó István)