Új vezetőt keresnek a Tisza-szigetek élére

A közösségi médiában estek egymásnak a tiszás képviselők és a szavazóik

Mint megírtuk, augusztus 20-án Magyar Péter azzal próbálta megnyugtatni a hónapok óta zúgolódó Tisza-szigetek tagjait, hogy a választási győzelem után valójában nem feledkeztek meg róluk: csupán pihenni akarták hagyni az aktivistákat. Magyarázatnak ez harmatgyenge, de néhány napig úgy tűnt, sikerült némileg tompítani az indulatokat – tették hozzá. Aztán az Országgyűlés megválasztotta Unger Annát az új ÁHV élére. Ez pedig a jelek szerint nem egyszerűen felszította a belső vitákat, hanem a szakadás szélére sodorta a tábort.