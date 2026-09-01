Új vezetőt keresnek a Tisza-szigetek élére

A közösségi médiában estek egymásnak a tiszás képviselők és a szavazóik
Mint megírtuk, augusztus 20-án Magyar Péter azzal próbálta megnyugtatni a hónapok óta zúgolódó Tisza-szigetek tagjait, hogy a választási győzelem után valójában nem feledkeztek meg róluk: csupán pihenni akarták hagyni az aktivistákat. Magyarázatnak ez harmatgyenge, de néhány napig úgy tűnt, sikerült némileg tompítani az indulatokat – tették hozzá. Aztán az Országgyűlés megválasztotta Unger Annát az új ÁHV élére. Ez pedig a jelek szerint nem egyszerűen felszította a belső vitákat, hanem a szakadás szélére sodorta a tábort.
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