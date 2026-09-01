Magyar Péter elfelejtette lemondatni az oktatási minisztert, pedig megígérte
Bár szeptember van, továbbra sincs rendezve a magyar egyetemisták Erasmus-ügye – erre hívta fel a figyelmet Deák Dániel a Facebook-oldalán. A politikai elemző szerint Magyar Péter korábban azt mondta, hogy egy Tisza-kormány egy perc alatt megoldaná a problémát, és az oktatási miniszter lemondását helyezte kilátásba arra az esetre, ha nem sikerül azonnal visszaállítani az Erasmus-ösztöndíjakat.
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