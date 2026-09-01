Késlekedéssel, de legalább végre megnevezte a Tisza Párt, hogy kikkel képzelik el a közmédia megújítását

Mint megírtuk , a balliberális Magyar Újságírók Országos Szövetség (MÚOSZ) szakmailag megkérdőjelezhetőnek, így jogilag kifogásolhatónak tartja az eljárást, amellyel Bayer Judit médiajogász, kutató, Sükösd Miklós szociológus, médiakutató és Kollár Árpád költő, irodalomszervező lett a három médiaszakmai jelölt, aki bekerülhet vagy lehet hogy már csak bekerülhetett volna a Független Közmédia Testületbe.

Egyébként a Tisza Párt nem tudta időre megnevezni a saját jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe, így elmaradt az augusztus 31-ére kitűzött rendkívüli parlamenti ülés, amelyen a szervezet tagjainak és elnökének megválasztásáról született volna döntés.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)