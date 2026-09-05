Kitálalt a Tisza-szigetek egykori vezetője, ez várhat a többi tiszásra is

Elindult a Közhang, de a tiszások nem ezt várták

Radnai Márk nemrég jelentette be, hogy elindult a Közhang nevű közvéleménykutató felület, ami állítása szerint független a kormánytól, mégis a kormány munkáját igyekszik segíteni. Az induláskor egyetlen témakörben, a közmédia kérdésében lehetett véleményt mondani. Az említett adásban viszont erre Kéri is azt mondta, hogy átláthatatlan és nem lehet komolyan venni egyelőre.

Több hozzászólás is arra mutat, hogy a tiszások nem ilyen lovat akartak, amikor áprilisban Magyar Péterre szavaztak. Nemrég Puzsér Róbert is erősen kritizálta egykori liblingjét.