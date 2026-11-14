Alaposan átírhatják Magyar Péterék vagyonadóját, komoly kérdések merültek fel a bevezetés körül

Külföldön élő magyarokat is érinthet az adó

A vagyonadó egyik legvitatottabb eleme az adóügyi illetőség meghatározása. A javaslat alapján egy magyar állampolgár akkor is belföldi illetőségű adóalanynak minősülhet, ha már nincs magyarországi lakóhelye vagy tartózkodási helye, amennyiben még nem él legalább tíz éve életvitelszerűen külföldön.

Ez azt jelenti, hogy akár egy nyolc éve külföldön élő magyar állampolgár is a hazai vagyonadó hatálya alá kerülhet, és a külföldön található vagyona után is adófizetési kötelezettsége keletkezhet.

A szakértő szerint a szabály arányossági és jogbiztonsági kérdéseket vethet fel. Különösen annak fényében, hogy egy hosszabb ideje külföldön élő személy számára nem feltétlenül egyértelmű, mikor és milyen feltételekkel szűnik meg a magyar adóügyi illetősége. Szintén érzékeny pont a korábbi vagyonmozgások vizsgálata. A törvényjavaslat indokolása a 2026. május 14-i kormányhatározatra hivatkozik, amely már jelezte a vagyonadóztatás feltételeinek kialakítására irányuló kormányzati szándékot.

Ennek következtében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal olyan vagyonmozgások rendeltetésszerűségét is vizsgálhatja, amelyek még a törvény benyújtása vagy hatálybalépése előtt történtek.

Magyar Csaba arra figyelmeztetett, hogy a később elfogadott adójogi szabályozás korábbi magatartások megítélésére is kihatással lehet. Szerinte különösen fontos, hogy az adóhatóság a joggal való visszaélésre vonatkozó rendelkezéseket ne automatikus vélelemként, hanem az adott ügylet konkrét körülményeinek vizsgálatával alkalmazza.

Változatlan maradhat az egymilliárdos értékhatár

A módosítócsomag ellenére a vagyonadó legfontosabb keretei egyelőre nem változnának. Az egymilliárd forintos értékhatár feletti nettó vagyon után kellene adót fizetni. Az első 100 milliárd forintnyi adóalapra 1 százalékos, az ezt meghaladó részre pedig 1,5 százalékos adókulcs vonatkozna.

A belföldi adóalanyok esetében főszabály szerint a külföldön található vagyont is figyelembe kellene venni. Az első adókötelezettség megállapításának

alapja a december 31-i vagyonállapot lenne, az első bevallás és befizetés határideje pedig 2027. augusztus 31.

A vagyonadó bevezetése körüli vita nemzetközi példákat is felidéz. Kaliforniában a választók novemberben elutasították azt a kezdeményezést, amely egyszeri, 5 százalékos adót vetett volna ki az egymilliárd dollárnál nagyobb vagyonnal rendelkezőkre. A javaslatot a szavazók 52,8 százaléka utasította el, míg 47,2 százalék támogatta.