Az ügy kapcsán korábban két, egyenként 1660 kilogrammos páncélszekrényt is találtak egy Seszták Miklóshoz köthető kisvárdai ingatlanban. A nyomozók egyes vallomások alapján azt feltételezték, hogy a széfekben korábban akár kilencmilliárd forint készpénzt is tarthattak, ám a szekrényeket üresen találták.
Megszólalt a Fidesz a Seszták Miklós ügy kapcsán lefoglalt milliárdokról
A Fidesz-KDNP bízik abban, hogy a több mint hatmilliárd forintnyi, erdőkben elásott és különböző épületekben elrejtett készpénznek nincs köze a korábbi nemzeti fejlesztési miniszterhez. A Fidesz közölte: aki nem tartja be a képviselői esküjét, azzal nem tudnak közösséget vállalni.
Borítókép: Seszták Miklós volt miniszter (Forrás: Facebook)
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