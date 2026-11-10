Senki nem látta Seszták Miklós 9 milliárdját, a széfek sem az exminiszter házában voltak – egyre több a kérdőjel

A nyomozóhatóság korábbi tájékoztatása szerint a két, egyenként 1660 kilogrammos Wertheim páncélszekrény egy biztonsági ajtóval lezárt, hangszigetelt helyiségben állt. A hatóságok azt is hangsúlyozták, hogy ezek a berendezések nem tipikusan otthoni használatra készültek.

A széfeknél október közepén alkalmaztak keresőkutyát, amely a zárszerkezetnél jelzett. A jelzés értékelésére rendeltek ki szakértőt. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) időközben a szakvélemény kiegészítését rendelte el. A hatóság arra is választ vár, hogy a kutyát kizárólag készpénz keresésére, vagy okmányok felkutatására is kiképezték-e.

Kilencmilliárd forint, amit senki nem talált meg

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt arról, hogy a Fővárosi Törvényszék október 28-i közleményében megjelent: a nyomozás adatai szerint Seszták Miklós korábban kilencmilliárd forint készpénzt tarthatott a páncélszekrényekben, és felmerült, hogy a pénz eltüntetéséről még a kihallgatása előtt gondoskodhatott.

Papp Gábor már akkor határozottan cáfolta ezt az állítást. A védő szerint Seszták a bíróság előtt is részletes vallomást tett, és következetesen azt állította, hogy a széfekben 2014 és 2018 között kizárólag iratokat tárolt, de az azt követő időszakban sem helyezett el bennük kilencmilliárd forintot.

Az ügyvéd most a Magyar Nemzetnek arra is rámutatott, hogy a kilencmilliárd forintos összegről mindössze egyetlen személy beszélt, aki maga sem látta az állítólagos pénzt. A Volánbusz-ügy egyik másik gyanúsítottja ugyanis arról tett vallomást, hogy Seszták 2018-ban segítséget kért tőle az akkor még ott lévő pénz áthelyezéséhez. Az összeg nagyságáról azonban saját elmondása szerint későbbi beszélgetésekből szerzett tudomást.

A védő szerint tehát a kilencmilliárd forint létezését nem támasztja alá a vallomás, illetve a keresőkutya jelzése sem tekinthető erre vonatkozó bizonyítéknak. Mint azt lapunk korábban megírta, Seszták Miklóstól a nyomozóhatóság egyetlen forint készpénzt sem foglalt le. A politikus vagyonát érintő intézkedések bankszámlák zárolására és ingatlanok zár alá vételére terjedtek ki.