Senki nem látta Seszták Miklós 9 milliárdját, a széfek sem az exminiszter házában voltak – egyre több a kérdőjel

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Már a Seszták Miklós letartóztatásának meghosszabbításáról szóló bírósági döntés előtt elkészült az a szakvélemény, amely szerint a volt miniszterhez köthető páncélszekrényeknél jelző keresőkutya reakciója önmagában nem tekinthető bizonyítéknak. Papp Gábor, a politikus védője a Magyar Nemzetnek azt mondta, példátlannak tartja, hogy a dokumentumot nem bocsátották a bíróság rendelkezésére, holott annak tartalma befolyásolhatta volna, hogy a bíróság milyen kényszerintézkedést rendel el. Az ügyvéd azt is hangsúlyozta, hogy a széfeket nem Seszták otthonában találták, a kilencmilliárd forint készpénzről pedig egyetlen olyan személy beszélt, aki maga sem látta az állítólagos pénzt. Nem ez az első vitatott körülmény a Seszták-ügyben: korábban a politikus mentelmi jogának felfüggesztése körüli intézkedések és védőjének megfigyelése is komoly jogi aggályokat vetettek fel.

Pámer Dávid
2026. 11. 10. 13:23
Senki nem látta Seszták Miklós 9 milliárdját, a széfek sem az exminiszter házában voltak – egyre több a kérdőjel
Seszták Miklóst korrupcós bűncselekménnyel gyanúsítják. Forrás: Facebook

A nyomozóhatóság korábbi tájékoztatása szerint a két, egyenként 1660 kilogrammos Wertheim páncélszekrény egy biztonsági ajtóval lezárt, hangszigetelt helyiségben állt. A hatóságok azt is hangsúlyozták, hogy ezek a berendezések nem tipikusan otthoni használatra készültek.

A széfeknél október közepén alkalmaztak keresőkutyát, amely a zárszerkezetnél jelzett. A jelzés értékelésére rendeltek ki szakértőt. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) időközben a szakvélemény kiegészítését rendelte el. A hatóság arra is választ vár, hogy a kutyát kizárólag készpénz keresésére, vagy okmányok felkutatására is kiképezték-e.

Kilencmilliárd forint, amit senki nem talált meg

A Magyar Nemzet korábban már beszámolt arról, hogy a Fővárosi Törvényszék október 28-i közleményében megjelent: a nyomozás adatai szerint Seszták Miklós korábban kilencmilliárd forint készpénzt tarthatott a páncélszekrényekben, és felmerült, hogy a pénz eltüntetéséről még a kihallgatása előtt gondoskodhatott.

Papp Gábor már akkor határozottan cáfolta ezt az állítást. A védő szerint Seszták a bíróság előtt is részletes vallomást tett, és következetesen azt állította, hogy a széfekben 2014 és 2018 között kizárólag iratokat tárolt, de az azt követő időszakban sem helyezett el bennük kilencmilliárd forintot.

Az ügyvéd most a Magyar Nemzetnek arra is rámutatott, hogy a kilencmilliárd forintos összegről mindössze egyetlen személy beszélt, aki maga sem látta az állítólagos pénzt. A Volánbusz-ügy egyik másik gyanúsítottja ugyanis arról tett vallomást, hogy Seszták 2018-ban segítséget kért tőle az akkor még ott lévő pénz áthelyezéséhez. Az összeg nagyságáról azonban saját elmondása szerint későbbi beszélgetésekből szerzett tudomást.

A védő szerint tehát a kilencmilliárd forint létezését nem támasztja alá a vallomás, illetve a keresőkutya jelzése sem tekinthető erre vonatkozó bizonyítéknak. Mint azt lapunk korábban megírta, Seszták Miklóstól a nyomozóhatóság egyetlen forint készpénzt sem foglalt le. A politikus vagyonát érintő intézkedések bankszámlák zárolására és ingatlanok zár alá vételére terjedtek ki.

A védő megfigyelése is komoly kérdéseket vetett fel

A Seszták Miklós ellen folyó büntetőeljárásban nem először merülnek fel olyan körülmények, amelyek miatt a védelem kifogást emelt a hatóságok eljárásával szemben. A Magyar Nemzet október elején több cikkben is foglalkozott azzal, hogy Papp Gábor szerint őt magát is megfigyelték a nyomozás során. Az ügyvéd a nyomozati iratokból értesült arról, hogy a hatóságok rögzítették a mozgását, a gépkocsija rendszámát, sőt azt is, hogy kivel beszélt, miután távozott a Központi Nyomozó Főügyészség épületéből. Az iratokban a védő „Ügyes” álnéven szerepelt.

Papp Gábor szerint a történtek törvényességi aggályokat vetnek fel, különösen azért, mert a megfigyelés idején ügyvédi feladatait látta el. A védelem munkájának titkossága ugyanis a tisztességes büntetőeljárás egyik alapvető garanciája.

 

Az őrizetbe vétel időpontja is vita tárgya

Korábban lapunk azt is megírta, hogy Papp Gábor vitatja Seszták Miklós őrizetbe vételének jogszerűségét. Az ügyvéd szerint a politikust szeptember 28-án, 10 óra 54 perckor vették őrizetbe, miközben a mentelmi jogának felfüggesztéséről szóló országgyűlési határozat csak 11 óra 46 perckor jelent meg a Magyar Közlönyben.

A védő álláspontja szerint ez azt jelenti, hogy a hatóságok akkor intézkedtek a volt miniszterrel szemben, amikor még mentelmi jog védte. A hatóságok szerint a mentelmi jog felfüggesztéséről szóló parlamenti döntés már az Országgyűlés elnökének bejelentésével hatályossá vált, ezért nem kellett megvárni a Magyar Közlönyben történő közzétételt. A védelem ezzel nem ért egyet, és a kifogásait az eljárásban is előterjesztette.

Seszták Miklóst a Volánbusz Zrt.-t érintő korrupciós ügyben vesztegetés elfogadásával és más bűncselekményekkel gyanúsítják. A nyomozóhatóság szerint a volt miniszter és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz juthatott. A politikus tagadja a terhére rótt bűncselekményeket. Letartóztatását a bíróság január 30-ig meghosszabbította, aám a végzés nem végleges.


 

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