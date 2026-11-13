A tiszás influenszereknek is fájó pont Varga Judit megszólalása, követőik fülét is befognák ha a volt miniszter beszél

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Nem kell tartania attól Magyar Péternek, hogy egyedül marad az online térben, hiszen már a kampányát is tiszás influenszerek egész sora támogatta. Szüksége is volt a miniszterelnöknek a segítségre, miután a héten zajlott Varga Judit meghallgatása a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság előtt. Ezen ugyanis a korábbi igazságügyi miniszter kendőzetlenül beszélt arról a családi drámáról, amin a volt férje mellett keresztülment.

Máté Patrik
2026. 11. 13. 20:00
A tiszás influenszereknek is fájó pont Varga Judit megszólalása, követőik fülét is befognák ha a volt miniszter beszél
Varga Judit, volt igazságügyi miniszter Forrás: YouTube

 

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