Orbán Áron szülei meglátogatták letartóztatott fiukat a börtönben

Orbán Viktor százszázalékosan biztos öccse ártatlanságában

Orbán Viktor az Ultrahangnak adott csütörtöki interjújában részletesen beszélt testvére ügyéről. A volt miniszterelnök elmondta, hogy utoljára két héttel korábban beszélt Orbán Áronnal, aki akkor arról kérte ki a véleményét, hogy elutazzon-e gyermekeivel Szlovéniába az őszi szünetben.

Orbán Viktor azt tanácsolta neki, mivel nem követett el semmit, nincs oka megváltoztatni megszokott életvitelét.

A Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy 49 éve ismeri öccsét, akit rendes, jólelkű embernek tart, és kizártnak nevezte, hogy bűncselekményt követett volna el.

Százszázalékosan biztos vagyok abban, hogy ártatlan

– jelentette ki Orbán Viktor.

A volt kormányfő arról is beszélt, hogy édesanyjával naponta tartja a kapcsolatot, így rajta keresztül értesül testvére helyzetéről.

Arra a kérdésre, hogy személyesen meglátogatja-e Orbán Áront a börtönben, azt válaszolta, hogy a média bizonyára örülne egy olyan felvételnek, amelyen ő egy büntetés-végrehajtási intézetbe lép be.

Ezzel jelezte, hogy nem tervezi a látogatást.

Orbán Viktor az öccsével szembeni eljárást politikai leszámolás részének tartja. Szerinte a hatósági intézkedések körüli nyilvánosság és azok időzítése is arra utal, hogy nem pusztán büntetőeljárásról, hanem politikai célú fellépésről van szó.