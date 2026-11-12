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Orbán Viktor: Ez egy olyan költségvetés, ami elvesz – Kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor: Ez egy olyan költségvetés, ami elvesz – Kövesse nálunk élőben!

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Lapunk folyamatosan frissülő cikkben számol be a Fidesz elnökével készített bezsélgetésről.

Máté Patrik
2026. 11. 12. 17:05
Orbán Viktor: Ez egy olyan költségvetés, ami elvesz – Kövesse nálunk élőben!
Forrás: Fidesz

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy az elmúlt 16 évben négyszer nyertek választást, amivel azt mondták az emberek, hogy jó, amit csináltak. A választási vereség kapcsán pedig úgy vélekedett, hogy az a demokratikus politika elkerülhetetlen része. Kitért arra is, hogy a Fidesz egy kormányképes párt, ami nagy szellemi háttérrel rendelkezik, negyven év politikai tapasztalatával.

Minden szakmában a mesterfogások ismerete számít

– jelentette ki.

Mint mondta, a kormány nem ismeri el a hatalom korlátait, ezért olyanokat is tesznek a Fidesz meggyengítéséért, ami máshol nem szokás.

Orbán Viktor elutasítja az összehasonlítást

Megjegyezte, hogy a Fidesz kormányzása idején jogszolgáltatás történt, nem pedig önkény. Ám véleménye, hogy most önkényeskedés zajlik. Mint mondta, a kormányuk mindig elismerte, hogy vannak jogi korlátok, amelyeket a kormányzati hatalomnak tiszteletben kell tartania, de most nem ez van. A pártelnök kiemelte, hogy 

nem volt eddig olyan, hogy bármelyik kormánytag a parlamentben kiabálva követelte volna, hogy valakiket tartóztassanak le.

Emellett bűnözőnek nyilvánítanak olyanokat, akikkel kapcsolatban még bírósági eljárás sem indult. Ezért Orbán Viktor elutasít minden olyan összevetést, ami a kormányzásukat jogállamilag egy lapon említi a mostani tiszás kormányzással.

Megfojtják a gazdaságot

A gazdaság helyzetéről a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a Tisza azt megfojtja, az irányt pedig rossznak tartja. Véleménye szerint az adóemelések tönkreteszik a vállalatokat, és olyat még sosem látott, hogyha rosszul ment a cégeknek, akkor jól ment volna a munkavállalóknak. Ha pedig rosszul megy a cégeknek, akkor rosszul megy az embereknek és a családoknak is.

Ez egy olyan költségvetés, ami elvesz

– jelentette ki.

Orbán szerint akinek még adnak is az egyik kezükkel, attól a másik kezükkel többet vesznek el. Úgy vélekedett, hogy az adóemelés mindenkit tönkretesz. A pártelnök arról beszélt, hogy a világ úgy van berendezve, ha száz százaléknak veszünk egy közösséget, annak 10 százaléka ad munkát a másik 90 százaléknak. Ha pedig a 10 százalékot tönkreteszik, akkor azzal ártanak a 90 százaléknak is. 

Ehhez nem kell Nobel-díjasnak lenni, ez olyan, mint az egyszeregy a gazdaságban

– fogalmazott.

A volt miniszterelnök szerint a munkaadókat mindig támogatni kell, ha pedig van pénzük, azt fektessék be. Mint mondta, három dolgot kért mindig a tőketulajdonosoktól: tartsák be a törvényeket, fizessék be az adót, és adjanak munkát az embereknek. 

Ha munka van, minden van. Ha nincs munka, nincs semmi

– tette hozzá.

De véleménye szerint a jelenlegi helyzetben is össze lehet rakni egy sikeres gazdaságpolitikát. Emberpróbáló időket jósol Magyarországnak, miután egy olyan kormányunk van, ami rossz gazdaságpolitikai utat jelöl ki. A magyar gazdaság bizonyos szektorait pedig visszaadják a külföldieknek. Mint mondta, a mostani baloldali kormányzás eredménye, hogy a magyarok munkáján a külföldiek fognak keresni.

Továbbra is a hazáért fog dolgozni

Arra vonatkozólag, hogy az ENSZ főtitkára lehet, Orbán Viktor azt mondta, hogy a kérdés nem időszerű.

Biztos, hogy akárhová is sodor majd az élet, én magyar vagyok, magyar maradok, és a hazáért fogok dolgozni. Ebben mindenki biztos lehet. Rám mindig minden körülmények között lehet számítani. Sőt, azok is számíthatnak rám, akik ellenem vagy nem rám szavaztak

– tette hozzá.

Varga Judit kapcsán a volt miniszterelnök tudatta, hogy korábban többször is le akart mondani családi okok miatt. Mint mondta, nagyon ritkán találkozott a bántalmazás olyan brutális formájával, amire panaszkodott a volt igazságügyi miniszter. Arra is kitért, hogy a Fideszben mindig voltak olyan karakterek, akik bevethetőek. 

Ha megint ránk lesz szükség, akkor sok alkalmas, tapasztalt emberünk van

– mondta.

Borítókép: Orbán Viktor, a Fidesz elnöke (Fotó: Fidesz)

 

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