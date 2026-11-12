Orbán Viktor: Ez egy olyan költségvetés, ami elvesz – Kövesse nálunk élőben!

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy az elmúlt 16 évben négyszer nyertek választást, amivel azt mondták az emberek, hogy jó, amit csináltak. A választási vereség kapcsán pedig úgy vélekedett, hogy az a demokratikus politika elkerülhetetlen része. Kitért arra is, hogy a Fidesz egy kormányképes párt, ami nagy szellemi háttérrel rendelkezik, negyven év politikai tapasztalatával.

Minden szakmában a mesterfogások ismerete számít

– jelentette ki.

Mint mondta, a kormány nem ismeri el a hatalom korlátait, ezért olyanokat is tesznek a Fidesz meggyengítéséért, ami máshol nem szokás.

Orbán Viktor elutasítja az összehasonlítást

Megjegyezte, hogy a Fidesz kormányzása idején jogszolgáltatás történt, nem pedig önkény. Ám véleménye, hogy most önkényeskedés zajlik. Mint mondta, a kormányuk mindig elismerte, hogy vannak jogi korlátok, amelyeket a kormányzati hatalomnak tiszteletben kell tartania, de most nem ez van. A pártelnök kiemelte, hogy

nem volt eddig olyan, hogy bármelyik kormánytag a parlamentben kiabálva követelte volna, hogy valakiket tartóztassanak le.

Emellett bűnözőnek nyilvánítanak olyanokat, akikkel kapcsolatban még bírósági eljárás sem indult. Ezért Orbán Viktor elutasít minden olyan összevetést, ami a kormányzásukat jogállamilag egy lapon említi a mostani tiszás kormányzással.

Megfojtják a gazdaságot

A gazdaság helyzetéről a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a Tisza azt megfojtja, az irányt pedig rossznak tartja. Véleménye szerint az adóemelések tönkreteszik a vállalatokat, és olyat még sosem látott, hogyha rosszul ment a cégeknek, akkor jól ment volna a munkavállalóknak. Ha pedig rosszul megy a cégeknek, akkor rosszul megy az embereknek és a családoknak is.

Ez egy olyan költségvetés, ami elvesz

– jelentette ki.