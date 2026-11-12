Toroczkai László szerint bebizonyosodott Varga Judit ártatlansága

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Teljes sikernek nevezte Varga Judit szerdai meghallgatását Toroczkai László. A végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottság elnöke szerint a volt igazságügyi miniszter nem volt érintett a Schadl–Völner-ügyben, vezetői alkalmasságát azonban megkérdőjelezi. Pénteken újabb három korábbi tárcavezetőt hallgat meg a testület.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 12. 15:05
Varga Judit, Toroczkai László
Forrás: X/Toroczkai László

Szerintem most bizonyítást nyert, hogy valójában ott Varga Judit ártatlan volt

 – mondta a szerdai meghallgatást értékelve. 

Azonban továbbra is kérdéses számára a volt igazságügyi miniszter vezetői alkalmassága. Mint fogalmazott, 

egy tárcavezetőnek észre kellett volna vennie, ha közvetlen helyettese, Völner Pál olyan visszaélésekben vesz részt, amilyenekkel az egykori államtitkárt vádolják.

Varga Judit a szerdai ülésen erre azt válaszolta, hogy a végrehajtási ügyeket a minisztériumon belül az illetékes vezetőkre bízta, Völnerrel pedig elsősorban annak parlamenti államtitkári feladatai miatt egyeztetett. Az ügy titkos megfigyelések nyomán került felszínre, amit így nem volt lehetősége észlelni.

 A 2015-ös reformot végrehajtó Trócsányi felelősége lehetett nagyobb, mint Varga Judité 

Pénteken Navracsics Tibor, Trócsányi László és Tuzson Bence meghallgatása szerepel a bizottság napirendjén. Toroczkai szerint a végrehajtási rendszer átalakításában Trócsányinak nagyobb volt a felelőssége, mint Varga Juditnak, mert igazságügyi miniszterként ő vezényelte le a 2015-ös reformot. 

A bizottság elnöke hozzátette, hogy az 1994 óta eltelt időszakot több korábbi tárcavezető, köztük Dávid Ibolya, Vastagh Pál és a Gyurcsány-kormány igazságügyi minisztere, Draskovics Tibor bevonásával vizsgálják. 

Nagyon fontos tudni, hogy ez a végrehajtói maffiatörténet kormányokon átívelt

 – fogalmazott Toroczkai.

 

varga juditközponti nyomozó főügyészségtoroczkai lászlórépássy róbertKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekMagyar Péter

Magyar Péter az irányíthatatlan Fradi-tábortól retteg: a klubot is képes tönkretenni a Kubatov elleni bosszúért

Odrobina Kristóf avatarja

Egy olyan közösség, amit nem lehet irányítani, a hatalom szemében mindig veszélyesebb bármilyen ellenfélnél.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu