Toroczkai László szerint bebizonyosodott Varga Judit ártatlansága

Szerintem most bizonyítást nyert, hogy valójában ott Varga Judit ártatlan volt

– mondta a szerdai meghallgatást értékelve.

Azonban továbbra is kérdéses számára a volt igazságügyi miniszter vezetői alkalmassága. Mint fogalmazott,

egy tárcavezetőnek észre kellett volna vennie, ha közvetlen helyettese, Völner Pál olyan visszaélésekben vesz részt, amilyenekkel az egykori államtitkárt vádolják.

Varga Judit a szerdai ülésen erre azt válaszolta, hogy a végrehajtási ügyeket a minisztériumon belül az illetékes vezetőkre bízta, Völnerrel pedig elsősorban annak parlamenti államtitkári feladatai miatt egyeztetett. Az ügy titkos megfigyelések nyomán került felszínre, amit így nem volt lehetősége észlelni.

A 2015-ös reformot végrehajtó Trócsányi felelősége lehetett nagyobb, mint Varga Judité

Pénteken Navracsics Tibor, Trócsányi László és Tuzson Bence meghallgatása szerepel a bizottság napirendjén. Toroczkai szerint a végrehajtási rendszer átalakításában Trócsányinak nagyobb volt a felelőssége, mint Varga Juditnak, mert igazságügyi miniszterként ő vezényelte le a 2015-ös reformot.

A bizottság elnöke hozzátette, hogy az 1994 óta eltelt időszakot több korábbi tárcavezető, köztük Dávid Ibolya, Vastagh Pál és a Gyurcsány-kormány igazságügyi minisztere, Draskovics Tibor bevonásával vizsgálják.

Nagyon fontos tudni, hogy ez a végrehajtói maffiatörténet kormányokon átívelt

– fogalmazott Toroczkai.