Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét is beidézték a parlamenti vizsgálóbizottság elé
Három korábbi miniszter meghallgatása szerepel a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság pénteki napirendjén. A Toroczkai László vezette testület november 13-án fél tízkor ül össze az Országházban.
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