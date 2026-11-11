Varga Judit: Sokan, köztük a volt férjem is gúnyoltak, lenéztek és kinevettek amiért a hatalmat soha nem voltam hajlandó a saját céljaimra használni

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A volt igazságügyi miniszter mellett Répássy Róbert korábbi államtitkár meghallgatása is szerepel a végrehajtási visszaéléseket vizsgáló parlamenti bizottság szerdai napirendjén.Varga Judit meghallgatását itt lehet élőben nézni.

Juhász Kristóf István
2026. 11. 11. 14:02
Varga Judit: Sokan, köztük a volt férjem is gúnyoltak, lenéztek és kinevettek amiért a hatalmat soha nem voltam hajlandó a saját céljaimra használni
Varga Judit, volt igazságügyi miniszter Forrás: YouTube

„A rám bízott feladatot az eszem legjavával és teljes szívemmel igyekeztem minden nap elvégezni” – szögezte le.

„Ki fog ezért tőlem bocsánatot kérni? Ki fog az akkori minisztérium dolgozóitól bocsánatot kérni? Nagyon remélem, hogy az itt jelen lévő sajtóorgánumok, akik ezt a rágalmazást elkövették, a jövőben csak azon fognak dolgozni, hogy a miskolci jogász jó hírnevén ejtett csorbát kijavítsák. Tartoznak nekem ennyivel, mint magyar ember a magyar embernek. Tudják önök egyáltalán, hogy én ki vagyok? Ismernek önök engem? Soha egyetlen lépésemet sem vezérelte magánérdek. A rám bízott feladatot az eszem legjavával igyekeztem elvégezni” –  közölte az igazságügyi miniszter.

Hivatali időm alatt sokan, köztük a volt férjem és a most helyettesítést kérő Tiszás képviselő is gúnyoltak, lenéztek és kinevettek, amiért a hatalmat soha, de soha nem voltam hajlandó a saját céljaimra használni. 

Mindezekre tekintettel kikérem magamnak, hogy egyes újságírók folyamatosan sértsék a becsületemet mind a mai napig.” A meghallgatását beharangozó sajtócikkeket is kifogásolta, megemlítve az Index címét azt kérdezte: „Miért kell ezt csinálni velem?” Hozzátette, hogy a bíróságon az előző évben már öt órán át hallgatták meg tanúként, és a sajtó képviselői akkor is jelen voltak.

Varga Judit: Sokan, köztük a volt férjem is gúnyoltak, lenéztek és kinevettek amiért a hatalmat soha nem voltam hajlandó a saját céljaimra használni. Fotó: YouTube

Az adós és a végrehajtást kérő érdekeit is mérlegelni kell

A bizottság céljával egyetértve felidézte, hogy már képviselőként is osztotta Toroczkai véleményét abban, hogy ha a végrehajtás rosszul működik, változtatni kell a szabályokon vagy a rendszer működésén. Szerinte a jó végrehajtási törvény hatékony és empatikus eljárást biztosít, miközben egyensúlyt tart fenn az adós és a végrehajtást kérő jogos érdekei között. Példaként említette egy háromgyermekes családfenntartót, aki kölcsönadta a pénzét, ám azt nem kapta vissza. „A felelős jogalkotónak mindenki jogos érdekére tekintettel kell lennie” – mondta.

Külön kitérve a végrehajtási eljárásra és az azt működtető szervezetrendszerre elmondta, az ő miniszterségére már a Trócsányi László idején végrehajtott 2015-ös reform utóélete esett. Az átalakítással a kamarát a végrehajtói kar váltotta fel, a kinevezéseket pályázathoz kötötték, időtartamukat pedig hét évben határozták meg. Külön kiemelte, hogy már miniszterjelöltként is támogatta a jogi végzettség előírását a végrehajtók és helyetteseik számára, azt is, hogy 2021. október 1-jén a végrehajtói felügyelet a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához került, a tárcánál pedig elsősorban jogalkotási feladatok maradtak.

Fotó: YouTube

Saját minisztériumi működéséről azt mondta, 2019-es érkezésekor megtartotta a végrehajtási ügyekkel foglalkozó szervezeti felállást, de személycseréket hajtott végre. A változtatások részeként az államtitkároktól nagyobb önállóságot és szorosabb együttműködést várt, a jogszabályi javaslatokat az illetékes államtitkárokkal és szakértőkkel vitatta meg. 

Tudtam, hogy nem én vagyok a legokosabb ember az intézményben, de nagyon sok okos emberrel szerettem együtt dolgozni

 – fogalmazott. Példaként említette, hogy elvetette azt a javaslatot, amely lehetővé tette volna a végrehajtói kar elnöki megbízatásának korlátlan meghosszabbítását.

„Lenyomtuk a Schadl torkán”

A végrehajtási szabályok módosításakor Varga Judit azt kérte munkatársaitól, hogy a változtatások ne nehezítsék tovább a kiszolgáltatott helyzetben lévők dolgát. Ilyen intézkedésként felidézte a gyermektartásdíj behajtásának gyorsítását, amelyet 2021-ben Novák Katalin akkori családügyi miniszterrel együtt vitt a kormány elé. A változtatás lényege az volt, hogy ilyen ügyekben előbb a tartásdíjra jogosult követelését kell teljes egészében kielégíteni, és csak ezután kerülhet sor a végrehajtási költségek megtérítésére. 

Én is ismerem ezt, hogy nem fizet az, akinek kellene a gyerekeiért fizetnie egyébként, mikor az anyja neveli őket

– jegyezte meg.

Fotó: YouTube

„Itt például ezt végignyomtuk a karon. Lenyomtuk a Schadl torkán” – mondta a volt miniszter. Úgy fogalmazott, azért ragaszkodott ehhez a változtatáshoz, hogy az egyszülős családok gyorsabban hozzájuthassanak a tartásdíjhoz. A járvány idején hozott intézkedések közül azt emelte ki, hogy a minisztérium javaslatára a végrehajtók átmenetileg nem intézkedhettek a magánszemély adós lakóingatlanának árverezéséről.

Felszólalása végén kitért arra is, hogy Schadl György a lehallgatási anyagban „jó miniszter asszonyként” emlegette. Varga Judit szerint ebből nem lehet arra következtetni, hogy jó viszonyban voltak. „Kifejezetten egy gunyoros megállapítás” – mondta.

A nonprofit végrehajtásról is szóba kerlt

A végrehajtás nonprofit átalakítását Varga Judit szerint két szempontból érdemes megvizsgálni: hatékonyabb lenne-e az új rendszer, és emberségesebben bánna-e az érintettekkel. Példaként a NAV-ot említette, amelynek a működése is szolgálhat tanulságokkal, és érdemes lenne megkérdezni azokat is, akiknek a számláját a NAV inkasszózta, hogyan élték meg az eljárást.

„A végrehajtási helyzetek azok borzasztóak egy-egy ember életében, mert szó szerint életek omolnak össze” – fogalmazott. Hozzátette, hogy együttérez azokkal, akik ilyen helyzetbe kerülnek, miközben az államnak arról is gondoskodnia kell, hogy a szükséges végrehajtási intézkedéseket megtegyék. „És az is egy ember lesz, egy másik magyar ember” – mondta azokról is, akinek az intézkedést végre kell hajtania.

A volt miniszter felajánlotta, hogy a meghallgatás után is segíti a bizottság munkáját szakmai észrevételeivel. A testület tagjai pártállástól függetlenül jó szándékkal keresik a megoldást, mert senki sem szereti látni, amikor honfitársait kilakoltatják. 

Arra is figyelmeztetett, hogy egy átalakítás után is lehetnek olyanok, akik igazságtalannak érzik majd a velük szemben indított végrehajtást. Ha így lesz, Toroczkai Lászlónak azt kívánta, legyen ereje ahhoz, „hogy elviselje a rázúduló gyalázkodást”.

„Soha nem kaptam és nem is kértem semmit cserébe”

Varga Judit a meghallgatáson reagált Fiszter Zsuzsanna, a Mi Hazánk önkormányzati képviselőjének október 1-jei bejegyzésére is. A volt tárcavezető felidézte a posztot, amelyben Fiszter adósellenesnek nevezett egy általa beterjesztett törvénymódosítást, és azt kérdezte, mit kaphatott érte cserébe.

Soha nem kaptam és nem is kértem semmit cserébe

– jelentette ki Varga Judit. A volt miniszter azt mondta, a módosítás előkészítésének részleteire már nem emlékszik pontosan. Felidézte ugyanakkor, hogy a tárcánál a szakértő munkatársaira támaszkodott, és azt kérte tőlük, hogy a javaslatok kidolgozásakor az eljárás hatékonysága és költségei mellett arra is figyeljenek, hogy az intézkedések ne nehezítsék tovább a kiszolgáltatott helyzetben lévők életét. A bizottság előtt azt kérte Fisztertől, hogy a jövőben ne tegyen ilyen célzásokat.

Varga Judit a Magyar Péterről szóló filmről: Mesterien kegyetlen alkotás

„Ha már egyszer idehívtak és végrehajtási ügyekről beszélünk, akkor hadd mondjak néhány szót arról a bizonyos hangfelvételről. Úgy gondolom, hogy a kérdést büntetőjogi szempontból a Fővárosi Nyomozó Ügyészség eljárást megszüntető határozata, valamint a Budai Központi Kerületi Bíróság felülbírálati indítványt elutasító végzése már eldöntötte. Fürcht Pál is egyértelműen fogalmazott: amíg ő volt főügyész, Rogán Antal vagy Rogán emberei nem jártak be az ügyészségre iratokat manipulálni” – folytatta Varga Judit.

A volt igazságügyi miniszter felidézte, hogy az ügy azért került a Budai Központi Kerületi Bíróság elé, mert Magyar Péter az általa kezdeményezett eljárás megszüntetése után felülbírálati indítványt nyújtott be. Varga hozzátette, hogy ennek a jogintézménynek a bevezetésén még ő dolgozott az uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében.

„Itt van nálam annak a bíróságnak a harminc oldalas indoklása, amelyben elutasítja Magyar Péter indítványát. A bíróság, nem az ügyészség. Nagyon fontos, hogy átmenjen az embereknek, mit is tett ez az ember a saját feleségével, mert ez csak a jéghegy csúcsa. A végrehajtási visszaélések kivizsgálása közérdek, de úgy gondolom, hogy legalább ekkora társadalmi érdek fűződik ahhoz, hogy megtudjuk, ki az az ember, akinek a kezébe most a magyar nemzet sorsa került. Ennek a kérdésnek különösen nagy aktualitást ad az ügynökakták nyilvánosságra hozatala kapcsán kialakult társadalmi válság.”

Varga Judit ezután a Magyar Péterről szóló Tavaszi szél című filmről beszélt, amelyet elmondása szerint a meghallgatására készülve nézett meg.

Az igazság és a hazugság, az elkövető és az áldozat összemosása is a közös mintázat része. Amikor a meghallgatásomra készültem, kénytelen voltam megnézni a Tavaszi szél című élethazugságot. A korábbi bántalmazó lehallgató válik nemzeti hőssé, miközben a valódi áldozatoktól még azt a lehetőséget is elveszi a film, hogy áldozatként tekintsenek rájuk. Sok családtag, barát sok évi szenvedését egy odavetett rogáni propagandával alázzák meg, mitöbb, bűnrészest gyártanak belőlük. Mesterein kegyetlen alkotás ez a film

– fogalmazott a volt miniszter. Hozzátette:

ezt a poklot még a tiszások is meg fogják ismerni, amikor megpróbálnak majd megválni Magyar Pétertől.

Toroczkai László bizottsági elnök közbevetette, hogy a testületnek tartania kell magát az ügyrendjéhez és a vizsgálat tárgyához, a végrehajtási visszaélések feltárásához. Varga Judit erre úgy válaszolt, joga van ahhoz, hogy a magyar társadalom is hallja, „amit agyonhallgat a sajtó”. A felvétel szerinte a meghallgatás tárgyához tartozik, hiszen azon is a végrehajtói ügyről beszélnek.

„Engem akkor Magyar Pétertől kellett megvédeni, mert ahogy bejelentettem a válást, elkezdődött a pokol”

A volt igazságügyi miniszter ezután időrendben idézte fel a hangfelvételhez kapcsolódó eseményeket. Beszámolóját 2023 januárjával kezdte, amikor elmondása szerint közölte Magyar Péterrel, hogy el akar válni.

„Magyar Péter elkészíti a hangfelvételt. A Gulyáságyú Médiában maga mondja, állítólag azért készíti, hogy később meg tudja védeni a családját, ekkor találja ki a maffia terminológiát, amit tudatosan használ a válásunk alatt. 

Kitől kellett a családját megvédenie? Éppen januárban közöltem vele, hogy többévi újrakezdés után el akarok válni, engem akkor Magyar Pétertől kellett megvédeni, mert ahogy bejelentettem a válást, elkezdődött a pokol. Január és március között folyamatosan azzal fenyegetett, hogy hangfelvételei vannak rólam, feljelent, börtönbe zárat, tönkretesz, ha el merek válni, de soha nem mutatja meg a hangfelvételt, miközben azt is mondja, soha nem vennélek fel. 

Egyszer március végén elém rak egy kinyomtatott feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségnek célozva, a Völner-Schadl-ügyről van benne szó. Tudom, hogy nem követtem el semmit, néhány napon belül elmenekülök, elköltözök otthonról.”

Toroczkai ezen a ponton ismét arra kérte a volt minisztert, hogy térjen vissza a végrehajtási ügyekhez. A fideszes Nacsa Lőrinc erre jelezte, hogy szerinte Varga Judit éppen a Schadl–Völner-ügyről beszél.

Varga ezután arra tért ki, mennyi idő telt el a felvétel elkészítése és nyilvánosságra hozatala között. 

„Magyar Péter beárazta a hangfelvétel nemzeti érdekének árát. Havi 4,4 millió forintot tett zsebre a hangfelvétel elkészülte és nyilvánosságra hozása között. Az európai parlamenti vagyonnyilatkozatában látják. Miért nem akart korábban mozgalmat indítani? Miért várt tizennégy hónapig és szedte a maffia hasznait? Senki nem kényszerítette, hogy beüljön az állami pozíciókba.”

Kiss Máté Zsolt, a Tisza képviselője ügyrendi felszólalásában kifogásolta, hogy Magyar Péter fizetéséről esik szó a testület előtt. Nacsa Lőrinc ezt vitta, mert az elhangzottak továbbra is a Schadl–Völner-ügyhöz kapcsolódnak.

Varga Judit a kegyelmi ügyről is beszélne a vizsgálóbizottság előtt

Miután ismét szót kapott, Varga Judit a hangfelvétel nyilvánosságra hozatalának időzítését és a készítés körülményeinek filmbeli bemutatását firtatta.

Ha valakinek perdöntő bizonyítéka van, miért vár ennyit utána, majd miért tesz úgy, mintha atombomba lenne? Kinek állt érdekében, hogy a hangfelvétel keletkezésének körülményeiről hazudjanak a filmben? Miért nem hívták meg a volt feleséget, hogy elmondhassa a saját verzióját? Kinek állt érdekében, hogy félrevezethesse a társadalmat a hangfelvétellel kapcsolatban? Sokan még nem látják, hogyan verték át őket, az önök felelőssége lenne, hogy ezeket a kérdéseket feltegyék.

A volt igazságügyi miniszter azt is kérte, hogy a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság hívja meg az ülésére. Mint mondta, az ügyről sok mondanivalója van, de attól tart, hogy megfeledkeznek a meghívásáról.

Felszólalása végén Varga Judit hangsúlyozta, hogy a teljes beszédét maga írta, mesterséges intelligencia segítsége nélkül, és Rogán Antallal sem egyeztetett róla. Arra számít ugyanakkor, hogy Magyar Péterék így is Rogán nevét emlegetik majd. „Akármekkora zajt is csapnak, az igazság megmarad” – zárta felszólalását a volt miniszter.

A Schadl–Völner-ügyről is szó volt a bizottságban

Ahogy arról lapunk beszámolt, a bizottság október 15-én hat korábbi igazságügyi tárcavezető meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Varga Judit mellett Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét is személyesen hallgatná meg a testület pénteken, Dávid Ibolyától és Vastagh Páltól pedig írásbeli nyilatkozatot kért. A bizottság október 21-én már meghallgatta Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét, aki a Schadl–Völner-ügyhöz kapcsolódó lehallgatásokról is beszélt.

varga judittoroczkai lászlórépássy róbertországgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága

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