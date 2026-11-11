Varga Judit: Sokan, köztük a volt férjem is gúnyoltak, lenéztek és kinevettek amiért a hatalmat soha nem voltam hajlandó a saját céljaimra használni

„Engem akkor Magyar Pétertől kellett megvédeni, mert ahogy bejelentettem a válást, elkezdődött a pokol”

A volt igazságügyi miniszter ezután időrendben idézte fel a hangfelvételhez kapcsolódó eseményeket. Beszámolóját 2023 januárjával kezdte, amikor elmondása szerint közölte Magyar Péterrel, hogy el akar válni.

„Magyar Péter elkészíti a hangfelvételt. A Gulyáságyú Médiában maga mondja, állítólag azért készíti, hogy később meg tudja védeni a családját, ekkor találja ki a maffia terminológiát, amit tudatosan használ a válásunk alatt.

Kitől kellett a családját megvédenie? Éppen januárban közöltem vele, hogy többévi újrakezdés után el akarok válni, engem akkor Magyar Pétertől kellett megvédeni, mert ahogy bejelentettem a válást, elkezdődött a pokol. Január és március között folyamatosan azzal fenyegetett, hogy hangfelvételei vannak rólam, feljelent, börtönbe zárat, tönkretesz, ha el merek válni, de soha nem mutatja meg a hangfelvételt, miközben azt is mondja, soha nem vennélek fel.

Egyszer március végén elém rak egy kinyomtatott feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségnek célozva, a Völner-Schadl-ügyről van benne szó. Tudom, hogy nem követtem el semmit, néhány napon belül elmenekülök, elköltözök otthonról.”

Toroczkai ezen a ponton ismét arra kérte a volt minisztert, hogy térjen vissza a végrehajtási ügyekhez. A fideszes Nacsa Lőrinc erre jelezte, hogy szerinte Varga Judit éppen a Schadl–Völner-ügyről beszél.

Varga ezután arra tért ki, mennyi idő telt el a felvétel elkészítése és nyilvánosságra hozatala között.

„Magyar Péter beárazta a hangfelvétel nemzeti érdekének árát. Havi 4,4 millió forintot tett zsebre a hangfelvétel elkészülte és nyilvánosságra hozása között. Az európai parlamenti vagyonnyilatkozatában látják. Miért nem akart korábban mozgalmat indítani? Miért várt tizennégy hónapig és szedte a maffia hasznait? Senki nem kényszerítette, hogy beüljön az állami pozíciókba.”

Kiss Máté Zsolt, a Tisza képviselője ügyrendi felszólalásában kifogásolta, hogy Magyar Péter fizetéséről esik szó a testület előtt. Nacsa Lőrinc ezt vitta, mert az elhangzottak továbbra is a Schadl–Völner-ügyhöz kapcsolódnak.

Varga Judit a kegyelmi ügyről is beszélne a vizsgálóbizottság előtt

Miután ismét szót kapott, Varga Judit a hangfelvétel nyilvánosságra hozatalának időzítését és a készítés körülményeinek filmbeli bemutatását firtatta.

Ha valakinek perdöntő bizonyítéka van, miért vár ennyit utána, majd miért tesz úgy, mintha atombomba lenne? Kinek állt érdekében, hogy a hangfelvétel keletkezésének körülményeiről hazudjanak a filmben? Miért nem hívták meg a volt feleséget, hogy elmondhassa a saját verzióját? Kinek állt érdekében, hogy félrevezethesse a társadalmat a hangfelvétellel kapcsolatban? Sokan még nem látják, hogyan verték át őket, az önök felelőssége lenne, hogy ezeket a kérdéseket feltegyék.

A volt igazságügyi miniszter azt is kérte, hogy a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság hívja meg az ülésére. Mint mondta, az ügyről sok mondanivalója van, de attól tart, hogy megfeledkeznek a meghívásáról.

Felszólalása végén Varga Judit hangsúlyozta, hogy a teljes beszédét maga írta, mesterséges intelligencia segítsége nélkül, és Rogán Antallal sem egyeztetett róla. Arra számít ugyanakkor, hogy Magyar Péterék így is Rogán nevét emlegetik majd. „Akármekkora zajt is csapnak, az igazság megmarad” – zárta felszólalását a volt miniszter.

A Schadl–Völner-ügyről is szó volt a bizottságban

Ahogy arról lapunk beszámolt, a bizottság október 15-én hat korábbi igazságügyi tárcavezető meghallgatásáról, illetve írásbeli nyilatkoztatásáról döntött. Varga Judit mellett Navracsics Tibort, Trócsányi Lászlót és Tuzson Bencét is személyesen hallgatná meg a testület pénteken, Dávid Ibolyától és Vastagh Páltól pedig írásbeli nyilatkozatot kért. A bizottság október 21-én már meghallgatta Fürcht Pált, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetőjét, aki a Schadl–Völner-ügyhöz kapcsolódó lehallgatásokról is beszélt.