Varga Judit, mint köztársasági elnök? Erről beszélt Fürcht Pál a bizottsági meghallgatáson, ügyvédje azonnal leállította
Lehallgatási anyagból idézett a volt főügyész a parlamenti vizsgálóbizottság előtt: „így legalább Varga Juditból nem lett köztársasági elnök”, mire Horváth Lóránt ekkor határozott karmozdulattal szakította félbe ügyfelét.
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