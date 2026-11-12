Itt van Magyar Péter újabb bosszúja: kivonultak a hatóságok Lezsák Sándor alapítványához

A politikushoz és családjához köthető lakiteleki intézményrendszer az elmúlt hetekben más okból is a figyelem középpontjába került. A Népfőiskola Alapítvány és a hozzá kapcsolódó intézmények állami finanszírozása, valamint a korábbi kormányzati támogatások felhasználása kapcsán ugyanis a Tisza-kormány felülvizsgálatot kezdeményezett.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter októberben jelentette be, hogy felülvizsgálják a minisztérium és a Nemzeti Művelődési Intézet közötti közszolgáltatási szerződést. A vizsgálat a közpénzek felhasználásának és az állami feladatellátásnak a körülményeit is érinti.

A lakiteleki Népfőiskola Alapítványt Lezsák Sándor és felesége alapította 1991-ben. Az intézmény az elmúlt évtizedekben jelentős kulturális és közművelődési szerepet töltött be, egyúttal a jobboldali közélet egyik fontos találkozóhelyévé vált.