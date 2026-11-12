Rendkívüli

Itt van Magyar Péter újabb bosszúja: kivonultak a hatóságok Lezsák Sándor alapítványához

Rendkívüli

A kormány ratifikálná az Isztambuli Egyezményt: kikövezett út nyílt meg a genderlobbi előtt

Itt van Magyar Péter újabb bosszúja: kivonultak a hatóságok Lezsák Sándor alapítványához

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újabb fejlemény történt a Lezsák Sándor körül kialakult politikai konfliktusban: a Védvonal tájékoztatása szerint hatóságok vonultak ki az egykori MDF-alapítóhoz köthető alapítványhoz. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szerint az intézkedésre azt követően került sor, hogy Lezsák Sándor és családja megszólalt a Tisza Párt ügynökbotrányával kapcsolatban. A politikus a történteket a Tisza politikai leszámolásának részeként értékelte. A Magyar Nemzet értesülései szerint a NAV akciója jelenleg is tart, számlákat, teljesítési igazolásokat foglalnak le.

Gábor Márton
2026. 11. 12. 12:25
Itt van Magyar Péter újabb bosszúja: kivonultak a hatóságok Lezsák Sándor alapítványához
Fotó: Shagon Forrás: Facebook/Lezsák Sándor hivatalos oldala

A politikushoz és családjához köthető lakiteleki intézményrendszer az elmúlt hetekben más okból is a figyelem középpontjába került. A Népfőiskola Alapítvány és a hozzá kapcsolódó intézmények állami finanszírozása, valamint a korábbi kormányzati támogatások felhasználása kapcsán ugyanis a Tisza-kormány felülvizsgálatot kezdeményezett.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter októberben jelentette be, hogy felülvizsgálják a minisztérium és a Nemzeti Művelődési Intézet közötti közszolgáltatási szerződést. A vizsgálat a közpénzek felhasználásának és az állami feladatellátásnak a körülményeit is érinti.

A lakiteleki Népfőiskola Alapítványt Lezsák Sándor és felesége alapította 1991-ben. Az intézmény az elmúlt évtizedekben jelentős kulturális és közművelődési szerepet töltött be, egyúttal a jobboldali közélet egyik fontos találkozóhelyévé vált.

Borítókép: Lezsák Sándor (Forrás: Facebook)

lezsák sándortiszabóka jánostarr zoltánKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekpetőfi

Költői kérdés

Pilhál György avatarja

Fontos-e tudnunk, hol halt meg a költő? A világszövetsége szerint igen. Így gondolták ezt Petőfi kortársai is.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu