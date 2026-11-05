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Lezsák Sándor üzent: Bűzbombákat robbantottak az ügynökaktákkal

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Facebook-videóban reagált Lezsák Sándor az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körül kirobbant botrányra. Az Országgyűlés korábbi alelnöke szerint a rendszerváltás máig feldolgozatlan örökségéből politikai hasznot próbálnak húzni, miközben ártatlan emberek becsülete kerülhet veszélybe. A politikus Brüsszel túlhatalmáról is beszélt, és úgy vélekedett, hogy a Tisza jó szándékú támogatói közül sokan ráébredhetnek arra, hogy megtévesztették őket.

Kárpáti András
2026. 11. 05. 18:37
Lezsák Sándor üzent: Bűzbombákat robbantottak az ügynökaktákkal
Lezsák Sándor szerint súlyos károkat okoz az ügynökakták politikai célú felhasználása. Forrás: Facebook

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára csütörtökön elismerte, hogy informatikai hiba történt, és bocsánatot kért Lezsáktól. A tévedés miatt Magyar Péter miniszterelnök is elnézést kért.

A történtek azonban komoly politikai következményeket is kiváltottak. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője az adatbázis elérhetetlenné tételét, a hibák kivizsgálását és 

a politikai felelősség megállapítását követelte, beleértve Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter lemondását.

 Lezsák Anna, a politikus lánya pedig úgy fogalmazott: a bocsánatkérés nem helyettesítheti a felelősségre vonást.

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