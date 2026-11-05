Lezsák Sándor üzent: Bűzbombákat robbantottak az ügynökaktákkal

Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára csütörtökön elismerte, hogy informatikai hiba történt, és bocsánatot kért Lezsáktól. A tévedés miatt Magyar Péter miniszterelnök is elnézést kért.

A történtek azonban komoly politikai következményeket is kiváltottak. Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője az adatbázis elérhetetlenné tételét, a hibák kivizsgálását és

a politikai felelősség megállapítását követelte, beleértve Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter lemondását.

Lezsák Anna, a politikus lánya pedig úgy fogalmazott: a bocsánatkérés nem helyettesítheti a felelősségre vonást.