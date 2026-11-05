Tarr Zoltán lemondását követeli a Fidesz a tiszás ügynökbotrány miatt
A Fidesz-KDNP szerint nem maradhat következmények nélkül, hogy a Nyitott Akták adatbázisban tévesen hálózati személyként tüntették fel Lezsák Sándort. Lapunk kereste az ügyben Tarr Zoltán minisztériumát, azonban nem kaptunk választ, a tárcavezető pedig még ma reggel is büszkén számolt be arról, hogy megnyitották az ügynökaktákat.
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