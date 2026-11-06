„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – új értelmet nyert Tarr Zoltán etyeki beszéde

Eddig sem állt a helyzet magaslatán Tarr Zoltán

Ugyanakkor eddig is több kétes döntés kísérte Tarr Zoltán miniszteri pályafutását. Emlékezetes, hogy szeptemberben a Facebookon jelentette be, hogy megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását, valamint elrendelte a Terror Háza szakmai, működési és tartalmi felülvizsgálatát és az intézmény átmeneti bezárását.

Emiatt jobboldali közéleti szereplők demonstrációt hirdettek az intézmény elé, aminek hatására a kormányzat meggondolta magát és bejelentették, hogy a múzeum újra megnyithatja kapuit.

Ám a kiállítás szakmai felülvizsgálata tovább folytatódik.

A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére adott válaszból kiderült, hogy a minisztérium nem határozott meg módszertant és szempontrendszert a Terror Háza Múzeum felülvizsgálatához. De az is kiderült, hogy a vizsgálatról nem készült szerződés, nem állítottak össze listát a kifogásolt kiállítási elemekről, és részjelentés sem született.

Később Schmidt Mária arról számolt be, hogy az egykor a múzeumot is működtető alapítvány köteteit visszahívják a könyvesboltokból. A történész szerint különösen nyugtalanító, hogy több mint három évtizeddel a rendszerváltás után ismét olyan helyzet állhat elő, amelyben könyvek terjesztését korlátozzák. Később a terjesztési jogok rendezésével és a szerződések megújításával indokolta Tarr Zoltán minisztériuma, hogy átmenetileg szünetel az egykori alapítvány gondozásában megjelent kötetek értékesítése.