„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – új értelmet nyert Tarr Zoltán etyeki beszéde

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Emlékezetes volt, amikor egy éve Tarr Zoltán Etyeken arról beszélt, hogy választást kell nyerni, utána mindent lehet. Bár a miniszter akkori mondatai a Tisza gazdasági terveire vonatkoztak, az elmondottakat mégis új megvilágításba helyezi az ügynökakták körüli botrány. Mint ismert, a Nyitott Akták adatbázisban tévesen hálózati személyként tüntették fel Lezsák Sándort és legkevesebb még 160 áldozatot.

Máté Patrik
2026. 11. 06. 4:10
„Választást kell nyerni, utána mindent lehet” – új értelmet nyert Tarr Zoltán etyeki beszéde
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Fotó: Hatlaczki Balázs

Eddig sem állt a helyzet magaslatán Tarr Zoltán

Ugyanakkor eddig is több kétes döntés kísérte Tarr Zoltán miniszteri pályafutását. Emlékezetes, hogy szeptemberben a Facebookon jelentette be, hogy megszüntette Schmidt Mária főigazgatói megbízását, valamint elrendelte a Terror Háza szakmai, működési és tartalmi felülvizsgálatát és az intézmény átmeneti bezárását.

Emiatt jobboldali közéleti szereplők demonstrációt hirdettek az intézmény elé, aminek hatására a kormányzat meggondolta magát és bejelentették, hogy a múzeum újra megnyithatja kapuit. 

Ám a kiállítás szakmai felülvizsgálata tovább folytatódik. 

A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére adott válaszból kiderült, hogy a minisztérium nem határozott meg módszertant és szempontrendszert a Terror Háza Múzeum felülvizsgálatához. De az is kiderült, hogy a vizsgálatról nem készült szerződés, nem állítottak össze listát a kifogásolt kiállítási elemekről, és részjelentés sem született.

Később Schmidt Mária arról számolt be, hogy az egykor a múzeumot is működtető alapítvány köteteit visszahívják a könyvesboltokból. A történész szerint különösen nyugtalanító, hogy több mint három évtizeddel a rendszerváltás után ismét olyan helyzet állhat elő, amelyben könyvek terjesztését korlátozzák. Később a terjesztési jogok rendezésével és a szerződések megújításával indokolta Tarr Zoltán minisztériuma, hogy átmenetileg szünetel az egykori alapítvány gondozásában megjelent kötetek értékesítése. 

Az ügynökakták nyilvánosságra kerülése, valamint a Terror Háza bezárása körüli botrány mellett a külhoni magyarokkal való kapcsolattartásban sem jeleskedik Tarr Zoltán. Korábban megírtuk, hogy egyelőre nem tudni, idén is megrendezik-e a külhoni magyarság egyik legfontosabb egyeztető fórumát, a Magyar Állandó Értekezletet

Lapunk emiatt kereste a külhoni magyarokkal való kapcsolattartással megbízott Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős Minisztériumot az ügyben, ám azóta sem kaptunk választ.

Emlékezetes, hogy utoljára az MSZP-SZDSZ kormányzás idején fordult elő, hogy nem hívták össze a MÁÉRT-et.

Borítókép: Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

 

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