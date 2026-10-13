Borítókép: Terror Háza Múzeum (Fotó: Mirkó István)
Tarr Zoltánék megszólaltak a Terror Háza visszahívott könyveiről
A terjesztési jogok rendezésével és a szerződések megújításával indokolja a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium, hogy átmenetileg szünetel az egykori alapítvány gondozásában megjelent kötetek értékesítése. Az intézkedés több könyvesboltot, köztük a Terror Háza Múzeum ajándékboltját is érinti.
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