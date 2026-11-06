Újabb fejezet a tiszás ügynökbotrányban: Benkó Péter szerint soha nem írt alá semmilyen dokumentumot

A levéltár szerint már nincs hibás név az adatbázisban

Az ügy különös jelentősége, hogy az ÁBTL főigazgatója, Cseh Gergő Bendegúz november 6-án a Kossuth rádióban már arról beszélt: kijavították azt az informatikai hibát, amelynek következtében megfigyelt személyek kerültek a hálózati személyek közé a nyilvános adatbázisban. A főigazgató összesen 164 hibás esetet ismert el, és közölte, hogy tudomásuk szerint már egyetlen tévesen feltöltött név sem szerepel az oldalon.

A hiba legnagyobb nyilvánosságot kapott érintettje Lezsák Sándor volt, akinek neve szintén megjelent az ügynöklistán, holott a levéltár utólag elismerte, hogy megfigyeltként tartották nyilván. A főigazgató az érintettektől bocsánatot kért, és azt is elismerte, hogy az informatikai rendszer a mágnesszalagokon szereplő kapcsolati adatokat tévesen értelmezte, majd a hálózati személyek közé sorolta.

Benkő Péter esete azonban újabb kérdéseket vet fel a javítás eredményességével kapcsolatban. A nyilvános adatbázis ellenőrzésekor ugyanis a színész neve továbbra is megtalálható volt az oldalon, miközben az ÁBTL vezetése már a hibák teljes körű elhárításáról beszélt.

Lapunk az ügyben megkereste az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárát, és tájékoztatást kért arról, hogy Benkő Péter neve miért szerepel továbbra is a nyilvántartásban, illetve történt-e intézkedés az adatainak ellenőrzésére és helyesbítésére.

Benkő Péter szerint már a rendszerváltozáskor nyilvánosságra kellett volna hozni az aktákat

A színművész az állambiztonsági iratok nyilvánosságra hozatalának időzítését és körülményeit is bírálta. Szerinte az aktákat már közvetlenül a rendszerváltozás után hozzáférhetővé kellett volna tenni, és nem több évtizeddel később, egy kapkodva összeállított adatbázisban kellett volna megismertetni a nyilvánossággal.

Ez egy utánlövés, ráadásul egy kapkodós, elhibázott eljárás

– fogalmazott. Hozzátette: szerinte nem egy ellenőrizetlen adathalmazt kellett volna közzétenni, hanem azokat az iratokat, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy az érintettek névvel és címmel valóban jelentéseket készítettek az állambiztonságnak.