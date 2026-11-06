Borítókép: Az Országgyűlés plenáris ülése (Fotó: Hatlaczki Balázs)
Rendkívüli ülést tart a nemzetbiztonsági bizottság a tiszás ügynökbotrány miatt
Hétfő reggelre összehívta az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának nyílt ülését Apáti István, a testület Mi Hazánk-os elnöke az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körül kialakult példátlan botrány miatt. A tanácskozáson az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának vezetőitől is tájékoztatást várnak.
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