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Ruff? Tarr? Magyar? – a Fidesz követeli a tiszás ügynökbotrány politikai felelőseinek megnevezését

Megfutamodott Ruff Bálint, a HírTV kérdéseire sem mert válaszolni + videó

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A Miniszterelnökséget vezető miniszter korábban még magabiztosan beszélt az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról, most azonban már a kellemetlen kérdések elől is kitér. A Lezsák Sándor téves besorolása miatt kirobbant botrány, az ÁBTL főigazgatójának felajánlott lemondása és a politikai felelősség kérdése egyre nagyobb nyomást helyez a Tisza-kormányra.

Gábor Márton
2026. 11. 06. 12:10
Megfutamodott Ruff Bálint, a HírTV kérdéseire sem mert válaszolni + videó

A Miniszterelnökség akkor határozottan tagadta a lista létezését, később azonban a Telexnek több forrás is arról beszélt, hogy Ruff Bálintnak ténylegesen lehetett beleszólása a személyi döntésekbe. A tárca a lapnak azt közölte, hogy a miniszternek az államtitkárok és helyettes államtitkárok kinevezésénél nincs kifogásolási joga, az osztályvezetői és főosztályvezetői pozícióknál azonban meghatározott jogkörökkel rendelkezik.

Lapunk arról is beszámolt, hogy Ruff Bálint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium működésére is kiterjeszthette befolyását, miután a közbeszerzések teljes felügyelete a tárcához került. Mindezek mellett szeptemberben a polgári titkosszolgálatok irányítása is a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez került.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök, Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter és Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó (Fotó: Facebook/Péter Magyar)

lezsák sándorminiszterelnöktiszahírtvruff bálint

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