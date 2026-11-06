Megfutamodott Ruff Bálint, a HírTV kérdéseire sem mert válaszolni + videó

A Miniszterelnökség akkor határozottan tagadta a lista létezését, később azonban a Telexnek több forrás is arról beszélt, hogy Ruff Bálintnak ténylegesen lehetett beleszólása a személyi döntésekbe. A tárca a lapnak azt közölte, hogy a miniszternek az államtitkárok és helyettes államtitkárok kinevezésénél nincs kifogásolási joga, az osztályvezetői és főosztályvezetői pozícióknál azonban meghatározott jogkörökkel rendelkezik.

Lapunk arról is beszámolt, hogy Ruff Bálint a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium működésére is kiterjeszthette befolyását, miután a közbeszerzések teljes felügyelete a tárcához került. Mindezek mellett szeptemberben a polgári titkosszolgálatok irányítása is a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez került.