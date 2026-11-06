Tiszás ügynökbotrány: Magyar Péter mossa kezeit és gyorsan áldozati pózba vágta magát

A botrányra korábban több politikus is reagált. A megszólalók az áldozatok meghurcolásáról beszéltek, és a levéltári adatbázis körüli hibák miatt felelősségre vonást követeltek. A miniszterelnök ugyanakkor most azt vetette a fideszesek szemére, hogy a korábbi lejárató kampányokért soha nem vállaltak felelősséget, és soha nem kértek bocsánatot. Arra viszont nem tért ki részletesen, hogy az általa és a levéltár vezetése által bemutatott adatbázisban miként történhetett meg az áldozatok és az egykori hálózati személyek összekeverése, illetve ki viseli ezért az intézményi és politikai felelősséget. A miniszterelnök tehát a felelősség kérdésére adott válasz helyett ismét a korábbi politikai konfliktusokat idézte fel.
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A miniszterelnök szerint a Fidesz és a KDNP politikusainak nincs erkölcsi alapjuk számon kérni rajta a levéltári adatbázisban elkövetett hibát. Magyar Péter ezúttal is a korábbi kormányzati kommunikációt és az őt ért támadásokat állította a középpontba, miközben továbbra sem adott érdemi magyarázatot arra, hogyan kerülhettek az állambiztonsági áldozatok nevei a besúgók közé.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Székelyhidi Balázs)
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