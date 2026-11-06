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Lezsák Sándor, a lakmuszpapír

A nyilvánosságra hozott ötven-hatvanezer ember neve az égvilágon semmit sem mond el a múltunkról, a históriáról és a kommunizmus gazemberségeiről, csakis a jelenlegi kurzus gazembereiről állít ki bizonyítványt

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Bayer Zsolt
Lezsák Sándor, a lakmuszpapír
2026. 11. 06. 10:37
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Amúgy pedig nem mindegy, hogy „több ezer” vagy 163? Az Isten szerelmére! Itt nem arról van szó, hogy véletlenül rossz utcanevet adtam meg, és a temus, strasszokkal kirakott mütyür rossz címre lett kiszállítva, itt emberekről és emberi sorsokról van szó!

Félreértés ne essék: nem Cseh Gergő Bendegúzon akarom elverni a port – bár nyilvánvaló, hogy normális körülmények között már akkor beadta volna a lemondását, amikor ezt az egész gazemberséget elkezdték rálőcsölni –, s leginkább nem a szerencsétlen levéltárosok a hibásak. Hanem az a pszichopata gazember, aki megálmodta, hogy ha törik, ha szakad, de ő (Ő, Ő és csakis Ő) november 4-én nyilvánosságra hozza az ügynökaktákat. Az „M dossziék” nélkül, amelyek nélkül ez az egész annyit ér, mint az akarnok pszichopata zsarnok maga: semmit…

És most itt állunk, ötven-hatvanezer nyilvánosságra hozott névvel, és senki, az égvilágon senki nem tudja megmondani, közülük ki a megzsarolt és soha, senkiről nem jelentő áldozat, és ki a gazember.

És ha Lezsák Sándor ma történetesen nem élne, akkor a jakobinus csőcselék elkönyvelné őt is, mint ügynököt és besúgót.

A gazemberek pedig vihognának hozzá.   

És akkor addig is, ameddig ebből a sötét és becstelen gazemberségből lesz valami normális és emberi, nézzük meg azokat a „6-os kartonokat”, mert azokon ott van a beszervező neve. Elhatároztam, hogy teljesen véletlenszerűen összeszedek ezekből néhányat, íme:

Ruszkai József rendőr főhadnagy

Nagy Csaba rendőr hadnagy

B. Gábor Róbert rendőr főhadnagy

Mészáros Miklós rendőr hadnagy

Takács István rendőr százados

Jánosa Kálmán hadnagy

Csikós Imre rendőr százados

Zombori János rendőr hadnagy

Hugyák István rendőr hadnagy

Virágh László rendőr hadnagy

Tíz név. Véletlenszerűen kiválasztva a 6-os kartonokról. Velük például érdemes lenne foglalkozni. Kik ők, élnek-e még, mit műveltek a becstelen életük során, és mi van velük most?

Egyelőre csak ennek van értelme. Mert a nyilvánosságra hozott ötven-hatvanezer ember neve az égvilágon semmit sem mond el a múltunkról, a históriáról és a kommunizmus gazemberségeiről, csakis a jelenlegi kurzus gazembereiről állít ki bizonyítványt, Doktor Onokától Ruff Bálintig.

Lezsák Sándort pedig áldja meg az Isten, és adjon neki sok erőt, hogy elviselje ezeket. Ámen...

lezsák sándorrendőrhibaSzóljon hozzá!

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