„Micsoda idők járnak! Hogy mindenféle idegenek csak úgy «Ni»-t mondhatnak egy idős hölgynek!”

Igen. És innen már csak egy lépés volt, hogy mindenféle tornatanárok labdákat hajigáljanak és „sértő szóhasználatot alkalmazzanak”.

Bele se merek gondolni, mit mondhatott az a tornatanár... Lehet, hogy lehülyézte azt az áldott kamaszt? Uramisten... Vagy -Uram irgalmazz!- még az is lehet, hogy NI-t mondott? Bárhogy is történt, nagyon helyes, hogy a rendőrség nyomoz, igen, éppen itt az ideje, hogy Rajnák munkába álljon végre.

S ha már elindult végre a megtisztulási folyamat, ha végre Rajnák ismét munkába állt, akkor tépjük ki gyökerestül a gonoszt. Kezdjük azzal, hogy egyszer s mindenkorra betiltjuk végre az olyan barbár, embertelen, kirekesztő dolgokat, mint például a kidobós nevű hímsoviniszta, militáns „játék”, amely a szörnyű múltból maradt ránk, maradt itt, valami fatális véletlen vagy megbocsájthatatlan hanyagság okán, és pusztítja a kamaszok lelkének madárdalos virágoskertjét. Kidobós! Istenem, micsoda barbárság!

Ezúton is kérjük a rendőrséget és az összes Rajnákot, hogy a lehető legnagyobb szigorral lépjenek fel az ilyesféle szörnyűségek ellen.

S ha sikerült végre minden ilyen rémséggel leszámolni, akkor késlekedés nélkül gondoskodjanak arról, hogy a megfelelő szexuális nevelés eljusson végre az iskolákba. Kidobós és labdával hajigálózó tornatanárok helyett genderfluid drag queeneket az iskolákba! A piaristákhoz is!

Lesz itt rend, a hétszázát neki!

Éppen itt az idő, hogy felneveljünk egy mindenre tökéletesen alkalmatlan és teljesen hülye generációt! Le a labdákkal!