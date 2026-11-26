Elvennék a 22 éves felszólalási jogot

László András bírálta azt a törekvést is, amely megszüntetné a magyar európai parlamenti képviselők hazai országgyűlési felszólalási jogát. Felidézte, hogy ez a lehetőség 2004, az uniós tagság kezdete óta fennáll az uniós vonatkozású magyar parlamenti vitákban, és szerinte soha nem éltek vissza vele.

A politikus úgy értékelte: a lépés arra utal, hogy a tiszás parlamenti többség kerüli az érdemi vitát azt követően, hogy Dömötör Csaba és Deutsch Tamás felszólalt a parlamentben. Mivel így szűkül a hazai parlamenti fórum, László András szerint a képviselőknek személyesen kell minél több helyre eljutniuk az országban, és arra biztatta a választókat, hogy kövessék a jobboldali médiumokat és a Fidesz-KDNP-s politikusok közösségi oldalait.