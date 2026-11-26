Zeljković tisztában van a Ferencváros képességeivel, de úgy gondolja, csapatának megvannak azok az erényei, amelyekkel kellemetlen ellenfele lehet a Fradinak. „Az európai ellenfelek általában fizikailag jobbak nálunk, de a mi legnagyobb erősségünk a technikai képzettségünk. Ehhez kell igazítanunk a játékunkat is.”

A Fradi letámadása lehet a döntő fegyver

A találkozó egyik legfontosabb taktikai kérdése az lehet, hogy a Celje mennyire tudja megvalósítani a saját, labdabirtoklásra és kombinatív futballra épülő elképzeléseit. A szlovén csapat szeret hátulról építkezni, technikás játékosai vannak, és nem szívesen mond le a kezdeményezésről akkor sem, ha erősebb ellenféllel találkozik. Erre hívta fel a figyelmet Dragóner Áron, a szlovén élvonalban szereplő Nafta magyar labdarúgója, aki korábban három éven keresztül dolgozott együtt Borbély Balázzsal. Dragóner szerint a Ferencváros letámadása különösen kellemetlen lehet a szlovénok számára. „Nehéz mérkőzés lesz a Celjének, de szerintem izgalmas és szoros találkozót játszik majd a két csapat” – jósolta Dragóner.

A szerdai sajtótájékoztatón a Ferencváros edzője, Borbély Balázs mellett Franko Kovacevic is megjelent az újságírók előtt. „Kisebb csapat ellen játszani, favoritnak lenni, és azt a pályán is bizonyítani mindig nehéz dolog. De már megmutattuk a múltban, hogy nálunk erősebb és papíron gyengébb csapat ellen is tudunk jól és eredményesen játszani” – mondta a sajtótájékoztatón Borbély Balázs, majd azt is hozzátette, hogy a Celje olyan csapat, amelyik tud és szeret is focizni, technikás, jól képzett játékosaik vannak, előszeretettel dominálják a játékot.

„Nekünk is megvan a meccstervünk, tudjuk, milyen ellenfél, milyen fontos mérkőzés vár ránk. Jó pozícióban vagyunk, amit nem tekintünk természetesnek, tudjuk, hogy keményen meg kell dolgoznunk a győzelemért” – mondta el a Fradi edzője, majd így folytatta:

Nagy hiba lenne, ha most elkezdenénk számolgatni.

Nekünk most az a feladatunk, hogy a lehető legjobban felkészüljünk a csütörtöki mérkőzésre, és ott ugyancsak a lehető legjobban teljesítsünk.”